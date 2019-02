Vi har ikke tid til flere konventionelle landbrug på kontanthjælp

Landbrug: Vores fælles fremtid er vigtigere end mit eget behov for bøffer, biler og badeferier. Ikke at jeg er puritaner, og jeg erkender blankt, at jeg som størstedelen af min generation med sikkerhed allerede taget min andel af overtrækket på jordens ressourcer.

Men det er gået op for mig, at hvis jeg vil mine børn det bedste, er jeg nødt til at tage klimakrisen alvorligt.

For det er alvor: Vi står midt i den største udfordring i menneskehedens historie, vi har selv skabt problemerne - og kun vi kan afvende katastrofen!

Derfor var det lidt nedslående at læse Kronborg, Pedersen og Nielsens indlæg i Avisen Danmark 28. januar. Her appellerede de tre herrer med afsæt i en fælles kærlighedserklæring til store bøffer og flæskesteg til politikerne om at give landbruget en hjælpende hånd, så de kan fortsætte business as usual: At producere kød af høj kvalitet med behørigt hensyn til dyrevelfærd og miljø.

Problemet er, at dansk landbrug allerede er et erhverv på kontanthjælp: Der flyder nogenlunde lige så mange støttekroner ind i landbruget, som der kommer overskud ud af det. Så set ud fra en snæver økonomisk betragtning er landbruget en ret dårlig forretning, for landmændene og for Danmark, som det fungerer i dag.

Skribenterne efterlyser langsigtede, holdbare, rammebetingelser for dansk landbrug, til gavn for landmænd, fødevareindustri og eksport. Desværre formår de vist ikke helt at erkende, at sådanne langsigtede betingelser - på grund af klimakrisen - nødvendigvis må indebære en politisk støtte til en grundlæggende, miljømæssig og økonomisk bæredygtig, omlægning af den samlede danske fødevareproduktion. For landbrugets skyld, men allermest for fremtidens skyld.

Situationen er faktisk så alvorlig, at vi kun har få år til at afvende klimaforandringer, som med sikkerhed vil sætte vores landbrug under et langt mere vedvarende pres end tørken i sommeren 2018.

Så hvorfor ikke gå sammen på tværs af politiske interesser og sætte en helt ny, langsigtet og fremsynet, ramme for dansk landbrug, som kan gøre erhvervet bæredygtigt både som erhverv og for klimaet?

Jeg foreslår blandt andet tilskud og rådgivning til alle landmænd, som ønsker at udvikle en klimaneutral bedrift, klimacertificering af bedrifter og produkter, differentierede afgifter som fremmer markedet for bæredygtige landbrugsprodukter, eksportfremstød for Danmark som klimaduks på landbrugsområdet - og vi kan sikkert i fællesskab finde på mange andre gode ting.

Jeg inviterer gerne på videre dialog over et klimarigtigt måltid, hvor der stadig er plads til kød, men nok mest grønt - allerhelst dyrket af gode danske landmænd.