Vi har ikke brug for ny struktur i sundhedsvæsenet - men en skarpere prioritering

Alle landets borgere har krav på hurtig og relevant behandling, når de bliver syge, og udgifterne til sundhedsvæsenet må derfor nødvendigvis udgøre en væsentlig del af de samlede offentlige udgifter. Danmark har et velfungerende og effektivt sundhedsvæsen, som i dag er i stand til at opfylde stort set alle de behov og ønsker, befolkningen har til undersøgelse og behandling. Der har indtil nu været økonomi og kapacitet til, at sundhedsvæsnet inddrog alle væsentlige nye undersøgelser og behandlinger, efterhånden som dokumentationen for deres effekt forelå. Sådan kan det ikke fortsætte med at være, af flere grunde.

Først og fremmest viser alle fremskrivninger, at behovet for ydelser i sundhedsvæsnet vil accelerere, efterhånden som en stadig ældre befolkning får stadig flere diagnoser indenfor kategorien kronisk sygdom. Vi kan også se, at den almindelige efterspørgsel efter ydelser fra sundhedsvæsnet øges, en dansker i en given alder henvender sig mere til sundhedsvæsnet, end de gjorde for 10 og 20 år siden. Dernæst kan vi allerede i dag se et betydeligt antal uhensigtsmæssige effekter af at sundhedsvæsenets grundindstilling er, at alle skal tilbydes alle tilgængelige undersøgelser og behandlinger. Uanset, om disse kun har en meget begrænset effekt. Vi har svært ved at komme overens med dødens uafvendelighed, og derfor bruger vi en meget stor del af sundhedsvæsenets samlede ressourcer på at give intensive undersøgelses- og behandlingsprogrammer til mennesker, som vi ved har ringe eller ingen mulighed for at blive raske igen, og ringe mulighed for at blive hjulpet tilbage til en tilværelse med god livskvalitet. Det gælder både visse områder af kræftbehandlingen oggenerelt i vores håndtering af akut sygdom hos stærkt svækkede mennesker.

Vi har svært ved at lade raske mennesker i fred. Derfor tilbyder vi dem screeninger for specifikke sygdomme, og vi starter med jævne mellemrum befolkningsundersøgelser for at finde forstadier til sygdomme. Læger opfordres jævnligt til at "lejlighedsscreene" de mennesker, som henvender sig af anden årsag, om de mon også viser tegn på andre sygdomme. Debatten om effekten af screeninger er årtier lang, men man kan i hvert fald sige, at det er nødvendigt at være meget kritisk overfor indførelsen af nye sygdomsscreeninger, da man dels skaber sygdomsbekymring hos mange raske, dels finder mange, som har tegn på en sygdom, som aldrig ville komme til at plage dem, hvis den forblev uopdaget. Samtidig påfører man mange en behandling, som kan have betydelige skadevirkninger for en sygdom, som de ikke ville nå at have gener af. Befolkningsundersøgelser har aldrig vist at give bedre livskvalitet eller længere liv til de mennesker, som deltog i dem.

Når vi tager dyr medicin med tvivlsom eller begrænset effekt i brug, betyder det færre ressourcer til pleje og omsorg. Erfaringerne fra f.eks. Norge viser i øvrigt, at muligheden for at sige nej til meget dyre præparater i sig selv betyder, at priserne på medicin bliver lavere. Hvad er så et sundhedsvæsen, styret af sund fornuft?

Til en start må vi, via vores valgte politikere, beslutte, hvor mange ressourcer sundhedsvæsnet kan få i penge og arbejdskraft. Sundhedsvæsnet kan derfor ikke ekspandere uhæmmet, men det er nødvendigt med en meget stærkere sundhedsfaglig prioritering end i dag. Politikere kan ikke forventes, uden hjælp, at vurdere, om den reelle effekt af en forebyggende medicinsk behandling er så stor, at det er rimeligt at tilbyde patienten den. De kan heller ikke, uden faglig hjælp, vurdere om en screeningsprocedure har så overvejende positiv effekt, at den bør bevares. De kan heller ikke vurdere, om det er rimeligt at indføre en medicinsk kræftbehandling, som har få procents sandsynlighed for at give patienten et bedre liv. Den faglige prioritering må politikerne nødvendigvis tage ansvar for, men udarbejdelsen af en konkrete prioriteringsplan påhviler først og fremmest lægerne. Lægerne må etablere fora, hvor man, på tværs af alle specialer, kommer med et velbegrundet bud på, hvad sundhedsvæsnet kan tilbyde landets borgere, hvis vi skal sikre, at vi arbejder efter det noget tyndslidte slagord "mest muligt sundhed for pengene".

Potentialet for at skabe et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen ved en politisk besluttet, faglig begrundet prioritering er stort. Man kan dog ikke sige, at vi så kan spare så og så mange milliarder eller undgå så og så mange tusinde indlæggelser, for det er ikke det øvelsen går ud på. Man kan til gengæld sikre, at sundhedsvæsenet leverer den mest effektive behandling af landets borgere. Der vil være behandlinger med marginal effekt, som tilbydes andre steder i verden, som må fravælges i Danmark, når budgettet skal holde, og det kan blive en udfordring i EU-sammenhæng, som vi ikke kan angive en løsning på, men da Danmark ikke står alene med udfordringerne ved ændret demografi og stigende forventninger til gratis ydelser fra sundhedsvæsenet, må dette problem løses internationalt. Det er vores fælles bedste overbevisning, at den reform, det danske sundhedsvæsen har brug for, er en reform af opgaveprioriteringen i sundhedsvæsen langt mere end en reform af sundhedsvæsnets styringsmekanismer.