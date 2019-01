Vi har fået nok af alt muslimsk

Replik: Endelig en asylansøger, som blander sig i debatten. På opinionssiderne i avisen Danmark er der 5. januar et længere indlæg af en kvindelig syrisk laborant fra Haderslev ved navn Nour Shaaban, som stiller en del spørgsmål til politikerne og den danske befolkning. Undertegnede vil, som almindelig borger, gerne svare på fru Shaabans spørgsmål.

Rækken af spørgsmål indledes således: "Kære politikere - hvorfor vil I ikke integrere os"?

...Kære fru Shaaban, nu har du kun været i Danmark i tre år, men burde vide, at danske politikere og en dansk befolkning i mere end 40 år har prøvet at integrere muslimer, men med yderst beskeden succes. Muslimer er i store træk umulige at integrere i et hvilket som helst kristent samfund. Jeg kan kun anbefale dig at smide tørklædet og blive assimileret. I øvrigt mener jeg, det er en yderst arrogant holdning at forlange integration. Er det ikke de nytilkomne, som skal stikke en pind i jorden og prøve at tilpasse sig?

"Hvorfor fremstiller de os altid, som om vi er kriminelle mennesker", spørger fru Shaaban?

... Tja, fru Shaaban, da du både kan læse og skrive, vil jeg anbefale lidt statistisk materiale fra Danmarks Statistik. Her kan du læse, hvor hårrejsende kriminelle mange af dine egne landsmænd er, se f.eks. voldtægter og anden voldskriminalitet.

"Hvorfor vil politikerne forhindre os i at blive ved med at opfylde vores drømme?", skriver fru Shaaban - og slår et slag for sine børn, der har spildt nogle år på krig, travetur og Danmark. "Hvornår kan de nå det rigtige liv og leve i tryghed og ro", spørger fruen bebrejdende.

... Kære fru Shaaban, vi i den vestlige verden bliver mere og mere tykhudede, vi ofrer milliarder på folk i nød, så vi har ikke det store overskud til at tage os af muslimske børn, som forældrene i jagten på medlidenhed og offentlig forsørgelse slæber rundt i Europa.

Kære fru Shaaban, du hakker en del på de danske politikere, men nu er det således, at demokratiske politikeres meninger for det meste ligger tæt på vælgernes, ellers er der i Danmark kun fire år mellem valg af politikere, så politikerne er ikke tonedøve; de kan tydeligt høre, at hovedparten af Europas befolkninger ikke ønsker en muslimske folkevandring.

Jeg forstår godt, at du er sur og bitter, fru Shaaban. Efter en travetur igennem en hel række sikre lande, hvor du, dine børn, din mand og hans måske andre koner og børn, muligvis kunne have fået en tålelig tilværelse, ender du, drevet af begærlighed, i et land med velfærd og sikkerhedsnet, men du kom på det forkerte tidspunkt, Danmarks og alle Europas politikere og befolkninger er stort set helt enige - vi har fået nok af alt muslimsk.