Vi har en forbandet pligt til at hjælpe verdens fattige piger

På kant: Min oldemor hed Agnes. Jeg mødte hende aldrig, for hun døde i 1955. Angiveligt af alderdom, men antageligt fordi hun blev slidt op. Min mormor var hendes yngste barn født i 1923 og nummer 11 i den lange række af børn, som blev Agnes Rasmussens skæbne.

Jeg har et gammelt sort/hvid foto af hende. Hun sidder klædt i en højhalse sort kjole, håret er redt i en sirlig midterskilning og samlet i en knold i nakken. Hun er kraftig, og hun har et hårdt drag om munden, som er så uvant at se på fotografier for os i dag. Men livet var ikke let for en bondekvinde fra de lavere klasser i Danmark for 100 år siden.

Jeg kender kun min oldemor gennem min mormors historier. Hun levede i en tid, hvor fattige danske kvinder ikke havde andet valg end at blive gift og få endeløse rækker børn indtil deres krop gav op. Min mormor kom selv ud og tjene som 14- årig, og derfor holdt hun fast i at min mor og senere jeg skulle have en uddannelse. Mine evner, sagde hun, skulle ikke gå tabt.

Nu har Danmark endnu engang samlet ind til at hjælpe verdens fattigste. Danmarksindsamlingen i år går til at styrke verdens piger. Så de får støtte til prævention, til at gå i skole og til at bestemme over egen krop og skæbne. Det ved jeg, at min oldemor Agnes ville synes godt om, hvor hun så end er. Hvis hun havde haft et valg, så tror jeg at hendes vej gennem livet havde været anerledes.

Min pointe er, at vi ikke skal mange generationer tilbage, før danske piger og kvinder var fanget i et liv med talrige børnefødsler og manglende skolegang. Vi er kommet langt på kort tid, og nu har vi en forbandet pligt til at hjælpe verdens fattige piger til at få et bedre liv - også efter TV'et blev slukket igen.