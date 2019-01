Vi har brug for ordensmagten andre steder end i hælene på hadprædikant

På kant: Rasmus Paludan, en aktivist fra den alleryderste nationalistiske højrefløj, råber sit ekstreme had mod islam og muslimer ud på de sociale medier. Det foregår især med groteske videoer på You Tube, hvor politiet optræder som skatteyderbetalte statister.

Den massive politibeskyttelse af hadprædikanten må stoppe, for vi har i den grad brug for betjentene alle mulige andre steder i samfundet. Demonstrationer og ytringsfrihed skal beskyttes, men Rasmus Paludan producerer bare You Tube-video happenings i det uendelige. Han skal til gengæld beskyttes, hvis han trues i sit civile liv eller på jobbet.

Optrinene finder sted i boligområder, hvor der bor mange muslimer, og det er Paludan som enkeltperson, der råber provokationer ind i ansigtet på andre enkeltpersoner. Det har ikke noget med ret til at demonstrere at gøre. Mønstret har været klart gennem lang tid, og en lang række nye provokerende aktioner rundt om i landet er planlagt. Jeg mener ikke, at politiet igen-igen skal stå klar som statister, så han kan få endnu flere følgere på You Tube.

Rasmus Paludan har sin fulde ytringsfrihed, og kan skrive og sige lige hvad han vil, men han skal ikke trække samfundet rundt ved næsen. Det skal være uden politibeskyttelse når han vælger at opsøge bestemte boligområder med det ene formål at provokere og optage videoer. Eller også må politiet fremover anvise ham plads på en nærliggende pløjemark.