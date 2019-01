På kant: Regeringen og Dansk Folkeparti centraliserer beslutningerne og svækker demokratiet, når de nedlægger regionerne. Da de samme partier i 2005 stod i spidsen for strukturreformen, som nedlagde amterne og sammenlagde en lang række kommuner, var konsekvensen den store for nærdemokratiet. Beslutningerne om vore fælles sundhedsvæsen blev rykket længere væk fra borgerne, og nu vil de gentage det fejlslagne og fjerne det folkevalgt led i regionerne. Det er virkelig problematisk.

Sundhedsvæsenet er presset. Der er alt for få sygeplejersker og SOSU-assistenter og alt for mange opgaver at løse. Men redningen er ikke endnu en reform. Der er derimod brug for flere ressourcer. Meget mere uddannet personale og mange flere penge til at hæve niveauet i behandlingerne og mindske ventetiderne. En ny reform vil tage alt for lang tid og koste alt for mange penge. Vi bør i stedet prioritere flere penge på at forbedre det sundhedsvæsen vi har - for så dårligt går det faktisk heller ikke, der er bare ikke ressourcer nok.

Jeg mener, at vi skal investere massivt i sundhedsvæsenet. Men det er altså ikke en dyr reform, vi har brug for - vi har brug for flere ressourcer til sundhed.