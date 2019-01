Vi har brug for at få rusket op i måden, landet styres på

Folkestyre: Interviewet med Britta Schall Holberg i avisen Danmark 2. januar er ikke bare et surt opstød, der revser Venstre, men sætter tyk streg under, at der er behov for, at vi får rusket op i vores måde at styre vores land.

Vi skal væk fra, at politikere løber i halen af pressen, og hele tiden kun kommer med kommentarer, der forventes at kunne skaffe stemmer. Og vi skal passe på, at det ikke er pressen og de mange journalister, der hele tiden sætter dagsordenen for, hvad der skal sættes fokus på.

Og vi skal væk fra, at politiske modstandere f.eks. kun kan kommentere statsministerens nytårstale med, at det virker, som om regeringen er kørt træt. Fuldstændig intetsigende kommentar fra Socialdemokratiet.

Det er afgørende vigtigt, at folkestyret også fungerer som et folkestyre - dvs at vi som borgere føler, vi har indflydelse på den udvikling, der sker. Men det kræver så også, at vi er villige til at stille os til rådighed, når der skal vælges medlemmer til vælgerforeninger, opstilles kandidater til såvel kommunalbestyrelse, regionsråd og folketing. Det kræver, at vi aktivt deltager i debatten på medlemsmøder i vores vælgerforeninger og ved offentlige arrangementer og sobre debatindlæg på sociale medier.

Mange har sikkert set den engelske serie "Yes minister" - desværre er vi i Danmark stærkt på vej i den retning. Det skyldes efter min mening, at vores politikere ikke står fast på deres holdninger´, og i mange tilfælde lader journalister styre.

Bravo, Britta.