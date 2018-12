Vi har aldrig brugt så mange penge på velfærd som i år

Tal: Fagforeningen FOA kom onsdag galt afsted i denne avis. I et indlæg, forfattet af forbundssekretær Helena Mikkelsen, bruges Assens Kommune i indlægget "Kommunerne har gennemført unødvendige besparelser på velfærden" som eksempel og som en del af en argumentation i et budskab omkring regeringens og DF's finanslov. Indholdet omkring finansloven skal jeg ikke kommentere her. Ej heller årsagerne til mange provinskommuners økonomiske udfordringer, som er velbeskrevet i nærværende avis dette efterår.

Det havde dog været velgørende, om FOA gjorde forarbejdet til onsdagens indlæg så grundigt, at man ikke ufrivilligt kom til at vende budskabet på hovedet. I eksemplet påstår FOA, at en kommune som Assens har en bugnende/stigende kassebeholdning, og at kommunen kunne bruge langt flere penge på velfærd - ja, helt op til 48 mio. kr. mere, som er den "luft" op til det af staten udmeldte serviceloft.

Det er mere nuanceret end som så, og jeg skal komme ind på enkelthederne her. Kommunernes serviceloft skal ses under et. Tilsammen når de 98 kommuner loftet. Under dette kan kommunerne enkeltvis godt ligge under hhv. over deres relative andel af serviceloftet. Hvis man ligger under, kan det hænge sammen med, at kommunen ganske simpelt ikke har indtægterne til afholdelse af det givne serviceudgiftsniveau. Eller at kommunen har prioriteret anlægsudgifter op, så der er råd til renovering/reparationer, som jo hævner sig på driften senere hen, såfremt de ikke udføres. Det er simpelt.

I tilfældet Assens er vi i 2018 - i lighed med en lang række lignende provinskommuner - blevet overrasket af en række massive udgiftsposter på velfærdsområdet. Følgen deraf er, at vi aldrig har brugt så mange penge på velfærd som i år. Faktisk 90 mio. mere end budgetteret. Således ligger vi i år usædvanlige 25,5 mio. over serviceloftet, hvilket vi straffes for med 15 mio. kr i "dummebøder" i 2019 (såfremt Folketinget vedtaget det), hvor vi - igen - har budgetteret 48 mio. under serviceloftet, fordi vi ikke har indtægterne til mere. Ydermere havde vi i 2018 budgetteret med et løft af kassebeholdningen på 37 mio., fordi vi gerne vil op på KL's anbefalede nivaeu på ca. disponible 80 mio. Problemet er bare, at det i dette efterår så ud til at vi ville gå ud af året med en disponibel beholdning på 1,5 mio.

Årsagerne til, at der alligevel står flere penge i kassen er to: Vi har et større deponi af sale-and-lease-back-midler til tilbagekøb af bygninger, som vi har solgt og leaset tilbage. Derudover har vi penge stående i en risikofond, som vi har bygget op i stedet for at bruge forsikringsselskaber. Begge er ordninger, der har bibragt os et pænt provenu over årene til bla. bedre velfærd. Begge er bare ikke disponible penge til mere velfærd. Ydermere har vi måttet bremse anlægsprojekter for 52,5 mio for at have en disponibel kassebeholdning.

Således er FOA's eksemplificering med brug af Assens Kommune som eksempel ramt en del ved siden af. Kort sagt, så har vi nemlig ikke bygget kassebeholdning op, vi budgetterer med at ligge under serviceloftet fordi vi ikke har råd til mere, og vi har i 2018 brugt mere end serviceloftet (og budgettet) tillod. Verden er ikke så simpel, som FOA her vil gøre den til, og hvis man vil bruge en bestemt kommune som eksempel, vil det være velgørende at FOA's analyse-/presseafdeling kontakter kommunen forinden da, så man har en chance for ikke at gå så galt i byen som her. Ellers er der blot tale om populisme.

Så, kære FOA, vi ser frem til vores kommende dialogmøde med jer. En møderække, som vi sætter stor pris på, og som vi prioriterer højt.