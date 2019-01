Vi er mange, der ønsker at leve anderledes: Hvad er det, der bremser os?

Godt nytår siger vi endnu til hinanden, men snart er det slut - året er i gang, om lidt kommer februar, og de forandringer, vi har lovet os selv at skabe i 2019, rykker tættere på. Hvis det skal være, så skal det være snart. Og det skal tilsyneladende være. 27 procent af alle danskere drømmer ifølge en Gallupundersøgelse fra december om en radikal ændring i deres tilværelse, og mere end hver femte svarede i samme åndedrag, at de går med overvejelser om at ændre deres arbejdsliv i 2019.

Mit eget mål er dag for dag at skabe de rette betingelser for et meningsfuldt liv. Man kan ikke være glad, hvis man bruger sin energi på opgaver, som er sure. Man kan ikke være omsorgsfuld, hvis man år efter år omgiver sig med mennesker, der dræner ens energi. Man kan ikke mærke sig selv og skabe det liv man drømmer om, hvis man knap har tid til at spise aftensmad med sin familie. Vi ved det godt: For at gro skal en blomst vandes og for at leve skal vi tage vare på os selv og vores nærmeste. Men det kan være svært at tage vare på det nære i en verden, hvor det er et tegn på succes af have "crazy travlt." Det kan være svært at sætte kapløbet på pause, hvis man er bange for at blive overhalet.

Derfor må vi nødvendigvis spørge os selv, hvad det er, vi har så travlt med - og hvorfor? Er vores travlhed skabt ud af noget, der ræsonnerer dybt i os, eller findes der noget endnu vigtigere, som vi drømmer om at bruge mere tid på i stedet? Det er indiskutabelt, at vi ikke kan få det hele, ligesom det er et kendt faktum, at tiden er vores vigtigste ressource - og at vi en dag løber den tør for den. Året igennem henvender forældre sig til mig, og fortæller, at de dagligt føler sig tynget af dårlig samvittighed. Dårlig samvittighed overfor de relationer, som betyder noget og overfor den side i sig selv, der kalder på mere omsorg. Det er min overbevisning, at den dårlige samvittighed ikke skal skubbes væk, men derimod bør bruges som et kompas i de prioriteringer, vi laver hver dag. Når man ser sin dårlige samvittighed i øjnene, kan den blive ens mest præcise rådgiver gennem livet.

Men hvad bremser os fra at ændre vores hverdag og prioritere anderledes, når ønsket lever i så mange? Det gør blandt andet vores egne forestillinger om, hvad der er muligt sidestillet med frygten for, hvad der kan ske, hvis vi rent faktisk lytter, og måske for første gang følger vores eget hjerte - uagtet hvad andre mener om det. Det kræver styrke og mod at leve ud fra et andet succeskriterium end flertallet, og det kræver frem for alt, at man ikke føler sig alene. Derfor er det afgørende for, om vi tør skabe de forandringer, som vi drømmer om, at der findes fællesskaber med rum til nærvær, udvikling og inspiration. Lad os sammen skabe disse rum i 2019; lad os støtte hinanden og dele vores erfaringer, bekymringer og viden og huske på, at det værste der kan ske, er, at vi ikke giver vores drømme en chance.