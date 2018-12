Vi behøver ikke trampe på andre for at blive de bedste

På kant: Vi kan ikke alle komme først ind gennem den samme dør. Vi kan ikke alle være nummer et, den bedste, den rigeste og den mest succesrige, og slet ikke samtidig. På nogle områder skal vi også være nummer to, nummer syv eller måske endda sidst. Når jeg hører "America first", og russerne siger det samme, mens englænderne melder sig ud af fællesskabet for at værne om egne nationale interesser, er der noget i denne teaterlederes langtidshukommelse, der hyler op og fremkalder minder fra historieundervisningen om, hvor galt det kan gå.

Hvis det nogensinde skal give mening at beskæftige sig med historie og fortid, så må det være nu. Ingen kan være interesseret i, at vi gentager historien, hvor krig og misforstået ærgerrighed efter førstepladsen starter en magtkamp, der især vil ramte de uskyldige.

Jeg tror på Danmark, og jeg ønsker Danmark det bedste. Ikke på bekostning af andre lande og kulturer, men sammen i gensidig respekt og tolerance. Jeg er ikke vokset op i en tid, hvor man skulle kæmpefor mad eller for husly. Jeg er født ind i en forbrugsfest, der så småt gik i gang i 60'erne og på trods af nogle bump i 70'ere og en krise i 00'erne aldrig rigtig er stoppet igen.

Så måske er det bare mig, der er forkælet og naiv. Men jeg tror på, at man skal give plads til andre, og jeg tror, at man ved at gøre det kan få meget mere tilbage end ved at kræve ind og hævde sig og ved at tro blindt på sin egen ret til altid at skulle mase sig forrest i køen. Hvis man krydrer det med tolerance og fællesskab, kan det ikke gå helt galt Og når det er sagt, så kan jeg stadig godt lide at blive nummer et - bare en gang imellem.