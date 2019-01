Verden vil (selv)bedrages. Det kan jo være, det hele bliver bedre i år.

på kant: I januar skal det være. I januar fordobler fitnesscentrene antallet af indmeldinger. I januar bliver boghandlernes bestsellerlister regeret af de nyeste livsstilsguruer. Havemanden Claus Dalby er blevet "Slank", og det hedder hans bog også. En ny kur "Keto" vinder frem. Det er "Low Carb High Fat" i yderste instans, siger ophavskvinden. Nemlig uden fedt. Vi vil også læse om at spise anti-inflammatorisk, om kødfri dage, vi vil forstå vores søvn og så vil vi læse om at gå i...ja, "Gå-bogen".

Er man den kyniske type, vil man konstatere, at verden vil (selv)bedrages. Og at det bliver den. For alle ved jo, at når januar er slut, falder de fleste af kondicyklen og tilbage i gamle sofavaner. At når bogen er købt og læst, så er det stadig dig selv, der skal gøre det hårde arbejde. Og dét med din egen gamle personlighed som en tung vægtstang på nakken.

Jeg vælger at se det som et udtryk for menneskets ukuelighed. For menneskets "tillidsfulde forventning om noget glædeligt, der vil indtræffe i fremtiden – uden at der foreligger en objektiv sikkerhed", hvilket er ordbogens definition på håb.

Håbet holder liv i os. Lige meget om man er en buttet dansker på et løbebånd eller en syrisk flygtning på en tømmerflåde, så er det troen på, at livet kan blive bedre, der driver os fremad. Vilkårene er vidt forskellige, driften er den samme.

Så i stedet for at forarges over dem, der stræber i januar (og i livet), tager jeg hatten af for, at man giver det et skud. For mon ikke det hele bliver lidt bedre i morgen?