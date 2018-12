Master: Staten og Energinet ser ud til at få deres vilje. Højspændingsmasterne kommer op, så Danmark kan blive transitland for handel med el mellem England og Tyskland.

Begrundelsen for, at de planlagte luftledninger ikke kan komme i jorden, er teknisk. Jeg er ikke ingeniør og kan ikke vurdere hverken de tekniske risici eller de øgede omkostninger ved jordledninger. Så jeg må acceptere forklaringerne.

Men jeg er dansker, og jeg kerer mig om vores kulturlandskab og de naturværdier, som vi i vores generation er forvaltere af og forpligtede til at tage vare på.

Derfor siger jeg uden at blinke, at hvis kablerne ikke kan komme i jorden, så må vi vente med at udbygge el-nettet til en teknisk løsning er på plads.

Ministeren siger, at vi skal holde farten oppe i den grønne omstilling, og at masterne skal sikre, at Danmark kan bygge endnu flere vindmøller i Syd- og Vestjylland og ude i Nordsøen.

Han medgiver dog også, at i de første mange år vil det fortrinsvis være strøm produceret på tyske kulkraftværker, der vil bruge kapaciteten i den planlagte forbindelse til England.

For det første er jeg slet ikke overbevist om, at det er en god idé at blive ved med at bygge flere vindmøller i Syd- og Vestjylland og ude i Nordsøen.

For det andet skæmmer møllerne på land landskabet, og kystnære vindmølleparker spolerer den storslåede udsigt over havet, som er så tæt forbundet med det danske landskab.

Og for det tredje er der den yderligere hage ved flere vindmøller, at de hver og en skal have støtte fra skatteyderne for at kunne køre rundt og lave strøm.

Jeg synes måske, at det er tre gode grunde til at holde lidt igen med farten på omstillingen. En grøn omstilling er efter min mening ikke grøn, hvis den ødelægger landskabet og desuden skal have offentlig støtte.

Den teknologiske udvikling går fremad og i takt med, at økonomiske bæredygtige former for energiproduktion bliver udviklet, skal vi i Danmark forstå at drage fordel af dem. Men vi skal ikke jage en påstået grøn omstilling, når prisen bliver for høj.

Og det er en alt for høj pris at ødelægge landskabsværdierne i en hel landsdel. Og så byder man os tilmed, at forbrugerne tvangsindlægges til at betale for ødelæggelserne.

Jeg vil gerne betale for at bevare kulturværdier og landskabsværdier. Men jeg vil ikke betale for nedbryde dem.