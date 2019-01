Venstrepolitikere: Bevar nærdemokratiet

Demokrati: Regeringen har netop lanceret sundhedsreformen, der vil styrke nærheden og samarbejdet mellem sundhedsvæsnet og kommunerne. Disse pejlemærker kan ingen have noget imod; vi har i hvert fald ikke - og tror, man vil blive mødt med bred politisk opbakning til den del. Kommunerne og regionerne vil gerne være med til at udvikle et tættere og mere forpligtende samarbejde, og har mange steder taget hul på samarbejdet år tilbage.

Men det første skridt på vejen er at identificere de udfordringer, der er og som vil komme over de næste mange år, men en en del af reformen består også af en omfattende omorganisering, hvor de folkevalgte regionsråd erstattes af statslige planer, centraliseret forvaltning og lokale bestyrelser.

Det er efter vores overbevisning en betydelig forringelse af nærdemokratiet. Hvor den klare regionale folkevalgte styring - med åbne regionsrådsmøder, dagsordner og politisk debat - erstattes af en blanding af central styring, embedsvælde og begrænset kommunal repræsentation i lukkede bestyrelseslokaler.

Det er dybt bekymrende, at man vil erstatte regionsråd med politikere valgt af danskerne, med en bestyrelse på seks personer udpeget af ministeren. Afstanden mellem befolkningen og beslutningstagerne vil vokse, og det gavner ikke demokratiet.

Sundhedsfællesskaberne er en fantastisk idé, det er derfor, vi allerede er begyndt at tænke og arbejde på den måde. Men sundhedsfællesskaberne skaber ikke nærdemokrati, når de får opgaver svarende til én pct. af det samlede budget - og i øvrigt ikke må træffe beslutninger, mens opgaver som ambulancer og sygehusdrift og stadig forvaltes og besluttes af den regionale sundhedsforvaltnings seks bestyrelsesmedlemmer - nu uden direkte folkevalgt styring og kontrol.

Beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt, og hvis regionerne nedlægges, skal de erstattes af andre folkevalgte fora og ikke af udpegede bestyrelser og centrale forvaltninger. Borgerne skal med rette kunne forvente at få indflydelse på økonomisk tunge lokale prioriteringer gennem lokale folkevalgte politikere.

Således overskygges reformens mange gode intentioner desværre af nedlæggelsen af nærdemokratiet. At man vil afskaffe et demokratisk lag og centralisere beslutningskompetencen uden nævneværdig debat med sundhedspersonale, eksperter, kommunerne, patientforeninger og ikke mindst med borgerne er efter vores overbevisning ikke en god ide.