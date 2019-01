Venstre spinner useriøst i mastesagen

Mastesag: Venstres Thomas Danielsen forsøger 3. januar i avisen Danmark at argumentere for, hvorfor befolkningen i Syd- og Vestjylland skal være glade for løsningen med den 170 kilometer lange højspændingsforbindelse fra Idomlund til grænsen.

Jeg forstår ikke, at Danielsen ikke forholder sig til de muligheder, som endnu ikke er vendt i mastesagen. De berørte borgere fortjener ikke hans manipulerende argumentation, som hører hjemme i et trylleshow.

For det første undlader han behændigt at forholde sig til, at det var Venstre, som i sin tid insisterede på mindre nedgravning af kabler. Her var det vigtigere for Venstre at spare penge end beskytte natur-, landsbyer og herlighedsværdier. Dernæst undlader Thomas Danielsen at gøre opmærksom på, at det var den ansvarlige Venstre-minister for energi, forsyning og klima, som fastholdt og gav forkerte oplysninger i mastesagen. Socialdemokratiet indkaldte ministeren i samråd og støttede en tilbundsgående international undersøgelse af mulighederne for nedgravning af kabelstrækningen.

I den forbindelse er det meget svært, at se, hvorledes Thomas Danielsen spillede en aktiv rolle. Han havde i hvert fald travlt med i maj 2018 - bl.a. i Ekstra Bladet - at forkynde, hvorfor det var umuligt at grave højspændingsforbindelsen ned. Socialdemokratiet er meget kritisk overfor, om Venstre overhovedet har blikket rettet mod beskyttelse af natur og borgere. I øjeblikket ønsker regeringen nemlig kun at nedgrave mindre ledninger de steder, hvor der kommer 400 kV-ledninger.

Som folketingsmedlem - og formand for Folketingets energiudvalg - burde Thomas Danielsen fremfor sin noget manipulerende tilgang til mastesagen i Syd- og Vestjylland sætte sig i spidsen for en proces, som klart redegør for, om alle tænkelige sten i sagen er blevet vendt. Når en af landets førende eksperter, professor Brian Vad, mener, at regeringen ikke har forholdt sig til de klager, der er over planen om 170 kilometer højspændingsledninger, bør det da gøre indtryk.

Når selvsamme professor problematiserer kommissoriet for den udenlandske undersøgelse, bør regeringen og formanden for Folketingets energiudvalg forholde sig til denne kritik. Det vil være fantastisk, hvis Thomas Danielsen og Venstre vil dokumentere, at alle sten er blevet vendt i mastesagen. Det fortjener de borgere, der bliver så hårdt ramt. Tænk sig, hvis der findes en alternativ mulighed. En alternativ mulighed, som gør både regeringen og borgerne tilfredse? Bør det ikke undersøges?