Venstre og regionernes fremtid: Hæld ikke barnet ud med badevandet

Regioner: Rigtig mange borgere har kontaktet mig de seneste uger og spurgt hvad min mening er i forhold til om regionerne bør nedlægges. Her har jeg svaret dem, at jeg mener regionerne skal bevares, hvis man ikke kan sætte noget i stedet som er bedre. Samtidig har jeg oplyst dem om, at jeg endnu ikke har set en model for noget, som er bedre og dermed kan erstatte regionerne.

Denne holdning havde jeg ved valget i 2011 og igen ved valget i 2015 - og denne holdning har jeg stadig.

Jeg kan sagtens se, at der er udfordringer på sundhedsområdet og hvis jeg blot skal nævne et par eksempler, ja så er der helt klart steder, hvor der kan skabes bedre sammenhæng i behandlingerne og hvor man som patient i dag bliver kastet imellem systemerne. Desuden er det i mine øjne dybt godnat, at man ikke anvender de samme IT-systemer og dermed kan overfører oplysninger på tværs af alle praktiserende, private og offentlige sundhedssystemer. Der er mange steder, hvor tingene kan gøres bedre og hvor der bør sættes krav.

Jeg kan også sagtens se, at der på flere områder, er alt for store geografiske forskelle og at ventetiden er for lang på f.eks. psykiatriske behandlinger flere steder i landet. Og ja der er udfordringer med lægedækningen i nogle af yderområderne og ledelsesproblemer hører jeg også eksempler på.

Så JA - der er udfordringer på sundhedsområdet. Men udfordringer, som jeg stadig ikke er overbevist om løses ved at nedlægge regionerne. Måske tvært imod. Hvis vi i stedet for skabt et system, hvor både ansvaret og klagemulighederne trækkes længere væk fra borgerne, mener jeg ikke det skaber øget tryghed og ej heller øget sikkerhed for kvalitet.

Det er afgørende, at vi fortsat har et sundhedsvæsen, hvor der sidder direkte valgte personer i bestyrelsen. På denne måde kan befolkningen blive hørt og kan være med til at påvirke sundhedsområdet. Det at have repræsentanter og talerør fra ens nærområde, som man kan gå til, hvis der er ting der ikke fungerer, mener jeg er afgørende. I de nuværende regioner skal folkevalgte politikere, mindst hvert fjerde år, stå til ansvar for vælgerne. Det er sundt og dette er for mig særligt vigtigt, også hvis en ny model kommer i spil.

Det er helt i orden at ændre på tingene, hvis det sker på et grundlag, hvor vi er overbevist om, at det nye system for sundhedsområdet både demokratisk set, kvalitets- og driftsmæssigt vil blive bedre. Men det er vigtigt, at denne sikkerhed er tilstede på alle områder, inden man laver om. Vi skal ikke bare ændre for at ændre - men kun ændre, for at skabe en forbedring.

Hæld ikke barnet ud med badevandet, men byg i stedet videre på de bedste eksempler fra regionerne.