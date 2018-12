Venstre er så kulsorte, at de ikke vil vedtage deres egen klimapolitik

Klima: De liberale plejer at være nok så begejstrede for konkurrence, men deres forsøg på at vinde kampen om klimaet, er efterhånden blevet en farce. Den grønne farve, Venstre i et forsøg på at fremstå som klimakæmpere, malede deres logo med i foråret, er vasket væk i et regnskyl af klassisk, blå politik. Regeringen bekymrer sig tilsyneladende så lidt om klimaet, at de ikke engang vil fremsætte deres egne grønne lovforslag, før det kan være for sent.

Regeringen ønsker at stoppe indfasningen af registreringsafgiften på elbiler for op til 400.000 kroner i 2019 og 2020. Det, synes vi i Socialdemokratiet, er en god idé. Vi kæmper for flere grønne biler på de danske veje. Mange flere. Og vi kæmper på EU-niveau for meget højere grønne ambitioner. Men hvis lovforslaget skal blive til virkelighed, så skal det stemmes igennem inden 1. januar. Og da det egentlig tager 30 dage at behandle lovforslaget, skulle vi for længst have været i gang.

Sammen med rød blok tager Socialdemokratiet ansvar, så mens regeringen lader stå til, gør vi alt, hvad vi kan for at bekæmpe klimaforandringerne. Selv hvis det betyder, at vi skal tage initiativ til at gennemføre regeringens egen politik.

Danmark er en grøn førernation, der går forrest, lyder det fra Venstre selv. Ja, Danmark - vores virksomheder, organisationer og borgere - går forrest. Det gør Venstre og resten af blå blok ikke. De skal presses til at lave politik, der tager klimaet alvorligt! Og det er ikke første gang.

I den seneste energiaftale var det os socialdemokrater, der bragte kravet om tre nye, store havvindmølleparker til forhandlingsbordet. Da vi i Europa-Parlamentet skulle stemme om, hvor meget mindre energi, EU skal forbruge i 2030, var Venstre imod Socialdemokratiets ambitiøse krav på 40 procent. Og da Europas regeringer stemte om EU's mål for vedvarende energi, måtte andre EU-lande bede den danske regering om at tage et større ansvar for klimaet. Helt ærligt, hvor er det pinligt!

Man skal altså skal kun kradse lidt i overfladen, før man opdager, at den grønne farve falmer i Venstre. Der skal mere til at redde planeten end en ny designlinje. Så det er på tide, at blå blok stopper med at lege kongens nye klæder og bekender kulør. Eller i det mindste begynder at gennemføre egen grøn politik. I Socialdemokratiet skal vi nok være behjælpelige, så længe forslagene er ambitiøse nok. For vi har simpelthen ikke tid til at vente på mere varm luft fra de borgerlige.