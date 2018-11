Venstre er blevet venstreorienteret

Politik: For vælgerne har det altid været forvirrende med partinavnet, som Venstre har markedsført sig under. Historisk har Venstre været båret af et højreorienteret borgerligt-liberalt idegrundlag, men under Løkke har partiet taget konsekvensen af forvirringen. Venstre er blevet et venstreorienteret parti, der hylder mangfoldighed, åbne grænser og det multikulturelle og -religiøse, præcis som andre venstreorienterede partidannelser.

Statsministeren og de ledende partifolk er ophørt med at tage ansvar for fremtiden, de er ophørt med at passe på Danmark. Klichepræget politik fordrer ikke de store personligheder, til gengæld bliver magtudøverne også hurtig glemt. Mange års slitage har sat sit præg i en grad, så Venstre forholder sig accepterende til hvad som helst blot partiet fortsat indtager magtens korridorer. Venstre vil magten for magtens egen skyld. 11. december påtænker statsministeren at underskrive Danmarks tilslutning til FNs migrationsaftale. Marrakech-aftalen er i lodret strid med regeringens kosmetisk stramme udlændinge politik. Kosmetisk, fordi den ikke virker. Kritik af migration bliver frem over kriminaliseret, migration bliver en menneskeret, og danskerne bliver en minoritet på sigt- takket være Løkke.

I 2060 vil hver syvende i Danmark have ikke-vestlig baggrund. Venstre har ikke styr på masseindvandringen, Venstres politik styrer Danmark mod samme undtagelsestilstand som i Frankrig. Velfærdssamfundet forsvinder. Løkke og hans ligesindede statsledere sår vinden for den storm, vores børn og børnebørn kommer til at høste. Hvis Venstres slogan om, at man ved, hvor man har partiet, skal give nogen mening, så forudsætter det en udskiftning af partitoppen, men det forudsætter også en fuldstændig omlægning af den politik, der føres. Sidste salgsdato er for længst overskredet på den vare, der skal levere rettidig omhu.