Vegetarforening om ophidset kost-debat: Vegansk kost er også egnet til spædbørn

Vegansk: "Eksperterne er enige. Det kan være særdeles farligt at udsætte børn for vegansk kost". Sådan starter Jan Schouby sin På kant-klumme i avisen Danmark 4. december.

Problemet er imidlertid, at eksperterne ikke er enige. Det er jo derfor, der er en debat om dette her. Myndighederne i Sverige, Norge og Storbritannien er ikke imod vegansk kost til spædbørn, men vejleder konstruktivt i, hvad man skal være opmærksom på, hvis man har valgt at leve på den måde.

Den nordamerikanske diætistforening, som har over 100.000 medlemmer og dermed er verdens største, ser positivt på vegansk kost også til spædbørn: "Veltilrettelagt vegetarisk, inklusive vegansk, kost er egnet i alle livets stadier, inkl. under graviditet, amning, for spædbørn, børn, unge, ældre og atleter".

Myndighederne i Danmark skriver, at vegansk kost til børn under to år "kan ikke anbefales". De anerkender dog samtidig, at det kan lade sig gøre at ernære sit barn vegansk, hvis barnet får tilskud af B12-vitamin og ammes (eller får modermælkserstatning) til barnet fylder to år, og hvis man søger vejledning hos en diætist.

Når myndighederne i Danmark er forbeholdne, er det fordi, at vi er præget af en madkultur, hvor det animalske plejer (eller rettere plejede) at være i centrum. Og forbeholdet skyldes ikke en bekymring for de tusindvis af veganske forældre, som sætter sig ind i spædbørnsernæring. Det skyldes derimod en bekymring for de ganske få, der ikke gør det.

Allan Lund fra Rigshospitalet oplever, ifølge hans udtalelser til TV2, at cirka et-to veganske børn om året indlægges på Rigshospitalet med fejlernæring, fordi forældrene ikke var opmærksomme på B12 (og det var sundhedsplejerskerne således antageligvis heller ikke!). Det skal landets tusindvis af andre veganske familier naturligvis ikke bøde for. Men det er ikke desto mindre det, der sker i dag.

For de danske myndigheders standpunkt har i praksis den konsekvens, at veganske familier i Danmark udsættes for hetz af medborgere, der intet ved om emnet, som for eksempel chefredaktør Jan Schouby. Det har endvidere den konsekvens, at mange daginstitutioner og kommuner ikke tør tilbyde et vegansk måltid til veganske børn, der er kernesunde og aldrig har spist andet end vegansk mad og modermælk.

Det var i den kontekst - læger, der generaliserer om veganske familiers kost - at jeg udtalte til TV2, at de pågældende læger "ikke ved noget" om vegansk ernæring. Hvad jeg burde have sagt var, at lægerne "ikke ved nok" om vegansk ernæring. Det er den retorik, jeg plejer at anvende. For selvfølgelig ved de noget. Men de ved desværre ikke nok, og det resulterer i meget generaliserende udtalelser, der udskammer tusindvis af veganske familier med sunde børn. Det er fuldstændig uacceptabelt.

Dansk Vegetarisk Forening blev grundlagt af læger i 1896 og har arbejdet med plantebaseret ernæring lige siden da. Vi rådfører os den dag i dag med læger, diætister og forskere med solid viden om plantebaseret ernæring.

Vi kontaktede i øvrigt allerede for fem år siden myndighederne for at gøre opmærksom på, at der manglede vejledning på dette område. I mangel af handling fra myndighedernes side udgav vi så for tre år siden en grundig vejledningspjece i samarbejde med en klinisk diætist med speciale i plantebaseret kost. Dermed sikrer vi, at familierne får den oplysning, som er nødvendig, når man spiser på en måde, der adskiller sig fra flertallet. Det er det eneste ansvarlige at gøre - og det er det, man gør i vores nabolande.

Jan Schouby mener ikke desto mindre, at jeg er "dum", ligesom han taler om "vegansk vanvid", "tvangsfjernelse", "misrøgt", "mishandles", "kost-klaphatte" og "horribel mad-trend".

Det klæder ikke en chefredaktør for en større avis at opildne til hetz mod tusindvis af medborgere, som har truffet et valg, der er både sundt og ansvarligt. Og udviklingen vil fortsætte fremover. I mange af de lande, som ligner os, er der allerede flere veganske familier målt per indbygger end i Danmark.

Jan Schouby kan derfor lige så godt vænne sig til denne udvikling - og som chefredaktør påtage sig sit ansvar for at sikre folkelig oplysning om, hvordan man ernærer sig plantebaseret. Det får befolkningen gavn af i en fremtid, hvor alle i den globale middelklasse skal spise markant grønnere, hvis vi skal brødføde verden bæredygtigt, samtidig med at klimaforandringerne ikke løber løbsk.