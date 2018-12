Vanvittige veganere sætter deres børns helbred på spil

På kant: Eksperterne er enige. Det kan være særdeles farligt at udsætte børn for vegansk kost. Små børn risikerer ligefrem livslange sygdomme og i værste tilfælde alvorlige hjerneskader, hvis de lever udelukkende af vegansk kost - altså mad uden animalske produkter som kød, æg og mælkeprodukter.

Alligevel er der mennesker, som eksempelvis generalsekretæren i Dansk Vegetarisk Forening, Rune Christoffer Dragsdal, der er dum nok til at fastholde det veganske vanvid.

For selv om blandt andre overlæger og professorer i børneernæring er alvorligt bekymrede og advarer meget mod trenden, så mener Dragsdal og andre veganere, at de ved bedre. Dumhed af gigantiske proportioner.

Hvordan voksne mennesker vælger at leve deres liv, er op til dem selv, men når de udsætter deres børn for alvorlig fare, må myndighederne gribe ind og overveje tvangsfjernelse af børnene, præcis som det ses i andre tilfælde af misrøgt.

For naturligvis kan vi ikke stiltiende se på, at børn "mishandles" og udsættes for fare på grund af en horribel mad-trend.

Generelt er det som om, at mange veganere har startet et næsten religiøst korstog for at få alle til at stoppe med at spise kød.

Men som i alle andre tilfælde af ekstremisme vil den slags kun føre til modstand, så fanatikerne vil opnå det stik modsatte - nemlig at folk står fast på deres ret til at leve, som de vil.

Og retten til at konsumere en voluminøs rød bøf, så ofte lysten til den slags melder sig.