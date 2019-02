Valget lurer lige om hjørnet: Er du som en flue imod et vindue?

På kant: Prøv at tænk på en af de utallige gange, hvor du har stået og set en flue, der flyver imod et vindue igen og igen i et desperat forsøg på at komme ud. Selvom vinduet er åbent - ja, så flyver den ikke hen til åbningen, den bliver bare ved med at flyve ind i vinduet på det samme sted.

Medmindre du hjælper den lidt, eller medmindre den er heldig, så ender det med, at fluen dør, fordi den gør det samme og det samme, men forventer et andet resultat.

At en flue ikke fatter, at den bliver nødt til at gøre noget andet for at få et andet resultat, det er, hvad det er, for en flue er et insekt uden den helt store begavelse eller rationalitet. Når vi mennesker derimod bliver ved med at gøre det samme og forventer, at der sker noget andet, så er det ganske enkelt for dumt - og jeg forstår ikke, at nogle mennesker følger den samme logik som en flue.

"Fluelogikken" indtræffer ca. hvert fjerde år i Danmark,når der er folketingsvalg - og gang på gang stemmes de samme ind på Borgen, også selvom de gang på gang bryder mange af de løfter, de har smurt os med i valgkampen. Spørgsmålet er så: Vil du også bruge "fluelogikken" ved det kommende folketingsvalg?