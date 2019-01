Værtsskab var alle pengene værd

Værdi: Verdensmesterskaberne i håndbold er slut. Det er igen blevet hverdag efter en fest, jeg - og sikkert mange andre - aldrig vil glemme. Danmark og Tyskland deltes om afviklingen af håndbold-VM. En række kritiske artikler i særligt et stort, københavnsk dagblad har fokuseret på arrangementets økonomi og skatteborgernes bidrag til verdensmesterskabet gennem kommunale og regionale tilskud. Også i forbindelse med A-VM i ishockey, som foregik i Danmark i maj 2018, var der i medierne spot på en række økonomiske aspekter omkring værtskabet. Det er sundt, og kendetegner et velfungerende demokrati, at den slags kan blive genstand for åben debat i store, seriøse aviser. Det ændrer imidlertid ikke på, at jeg synes, vigtige pointer i forbindelse med afviklingen af så store sportsbegivenheder er blevet underbelyst i mediedækningen. I mine 11 år som formand for Sport Event Denmark var vi involveret i afviklingen af over 300 danske sportsevents. Modellen, kaldet for event-trekanten, er velafprøvet. Den indebærer, at Sport Event Denmark, det involverede idræts-specialforbund og værts-kommunen går sammen om arrangementet. Hvordan samarbejdet, ikke mindst økonomisk, præcist er strikket sammen, varierer fra gang til gang. Det afhænger bl.a. af tv-aftaler og sportsgrenens udbredelse.

Baggrunden for de mange events er et ønske fra regeringen helt tilbage i 2007 om at trække store sportsbegivenheder til Danmark. For topidræt samler nationen. Vi har netop set det i forbindelse med afviklingen af håndbold-VM. Tårnhøje seertal til det danske landsholds kampe fortæller sin helt egen historie. Mange har også ydet en frivillig indsats og føler sig derfor særligt knyttet til arrangementet. Når vi er værter for topsport, markedsfører vi på fornem vis danske værdier. Og når det samlede regnestykke skal gøres op, er jeg slet ikke i tvivl om, at Danmark som nation får et kæmpestort overskud på et arrangement som håndbold-VM. Et konkret, økonomisk overskud via øget omsætning på hoteller, restauranter og i butikker. Og et overskud, som er sværere at gøre op i penge, men som handler om national stolthed og sammenhængskraft. En sammenhængskraft, som man ellers kan sige, vi i andre sammenhænge er udfordret på som nation. Det rene, økonomiske overskud tilfalder efter håndbold-VM Dansk Håndbold Forbund. Man kan altid diskutere regnskabsmæssige forhold, gennemsigtighed og rimeligheden i et overskud af en vis størrelse. Den diskussion kan være relevant. Men med til historien hører, at et arrangement jo også kan give underskud. Og at arrangøren i så fald hænger på det. Samtidig synes jeg, det er meget vigtigt at huske på, at de penge, idrætsforbundene tjener på succesrige sports-events, også bruges til ungdoms- og/eller bredde-arbejde ude i klubber og foreninger.

Derfor har jeg svært ved at hidse mig voldsomt op over størrelsen på DHFs håndbold-VM-overskud. Jeg ved, hvor mange arbejdstimer, der er lagt i planlægning og afvikling. Hvor mange frivillige, der har brugt mange, mange timer. Hvor hårdt arbejde, der i det hele taget skal til for at få sådan en event til at klappe. Og hvilket ansvar, der følger med. At der så også tjenes penge, - ja, jeg synes, denne verden ser ind i større problemer. Lad os sige det på den måde.

Et helt særligt kapitel i den kritiske dækning af økonomien bag håndbold-VM har været den såkaldte "støtte", som bl.a. Herning Kommune har givet. Den debat har undret mig. Et verdensmesterskab i en sportsgren som håndbold er - også - et kommercielt arrangement. Det koster penge at købe den vare, som et værtskab er. Vi har i Herning Kommune vurderet, at vi for de cirka 3,5 millioner kroner, vi har lagt, køber en vare, der er pengene værd. Og at pengene tjener sig ind igen - så rigeligt, endda. Hvad sælger så i sidste ende tjener eller for den sags skyld taber, er i den situation irrelevant for os som køber. Vi vurderer, at vi erhverver vores vare til en god pris. Og at vi dermed på bedste vis passer på skatteborgernes penge. Herning Kommune ser gerne, at vi hvert år er vært for mindst ét stort mesterskab. Det er i den sammenhæng, den kommunale investering i at være håndbold-VM-vært skal ses.