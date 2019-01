Væk fra pølsefabrikken og goddag til det nære og nemme

Sundhedsreform: Da regeringens nye udspil på regionsområdet blev offentliggjort, blev vi glade. Endelig er det besluttet, at vi, med vælgernes accept, rykker tættere på patienterne. Rigtig mange af de tanker bag er de samme tanker, som vi og mange tusinde danskere har tænkt, når vi har været i kontakt med sygehusvæsenet. Der har i alt for mange år været for få medarbejdere i spidsbelastningsperioderne.

Den nuværende effektiviserings-spændetrøje har tømt sygehusene for alt andet end den rå behandling. Der er ikke meget overskud til udvikling og efteruddannelse. Det er ikke alle læger, der har mulighed for at tage på relevante kurser inden for de tildelte midler eller hvis "produktionen" skal nås. Har sygehusene indtil nu været en pølsefabrik?

Der skal fjernes nogle administrative barrierer. Der findes i dag eksempler på, at patienter ikke kan komme til undersøgelse hos en speciallæge, fordi denne bor i en nabokommune, men i stedet må afvente ambulant undersøgelse på sygehuset - og deraf øget ventetid. Der er muligheder i at tænke speciallægepraksis mere ind i det fremtidige sundhedsvæsen, og borgerne ville få et mere fintmasket speciallægetilbud (med nye ydernumre uden for supersygehusbyerne). Og almen praksis ville få meget nemmere adgang til lokal sparring med specialister.

Så hvis vi vil et sundhedsvæsen med kun få, store sygehusenheder med ultrakort udredning og behandling, skal vi opruste almen praksis til at overtage patienterne og samtidig - med flere praktiserende speciallæger - sikre, at relativt nemme justeringer kan foretages lokalt. Patienterne kan få en konsultation lokalt; det koster ca. 1 time af en arbejdsdag, men ved en undersøgelse på sygehus 75 km væk tager det måske en halv dag. Så specielt for den erhvervsaktive del af befolkninger er der også god samfundsøkonomi i det.