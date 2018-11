Vågn op til virkeligheden, politikere: Derfor søger flygtninge beskyttelse i Danmark

På kant: Dine børn bliver mobbet på vej fra skole. Din ægtefælle bliver truet på arbejdspladsen. Du får en pistolkugle med posten. Din hoveddør er svinet til med graffiti: Skrid hjem med dig, din vantro yezidi, shia, sunni, kristne - eller hvilket stempel, de sætter på dig. Din mand, din kone, dit barn bliver kidnappet, slået, voldtaget...

Sådan optrappes krig. Derfor beslutter mennesker at flygte. Og den anspændte atmosfære vender flygtninge tilbage til, hvis de altså tør. Hvis de har noget at vende tilbage til. For deres huse er højst sandsynligt bombet sønder og sammen, deres jord og virksomheder overtaget af andre, og deres venner og bekendte spredt for alle vinde.

Den virkelighed bliver fuldstændig negligeret af naive danske politikere, der tankeløst insisterer på, at flygtninge hurtigst muligt skal vende hjem. Har de da ikke sat sig ind i, hvad krig er, og at det tager mindst lige så lang tid at nedtrappe en konflikt, som det tog at optrappe den?

Der er ikke noget, flygtninge hellere vil, end at vende hjem og genopbygge deres land. Men de frygter for den velkomstkomité af regeringsmilitser, oprørsgrupper, gemene bander og bagstræberiske naboer, der venter dem! Og mange flygtninge har slet ikke noget at vende hjem til.

Derfor søger de beskyttelse i Danmark.