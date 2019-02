Urimelig ulighed i sundhed og levealder

Sundhedsstyrelsens nye kortlægning af ældres ve og vel i Danmark, som omtaltes her i avisen 27. januar, er alvorlig læsning. For det første hamrer den en pæl igennem det, vi igen og igen har hørt fra regeringen: At underfinansieringen af vores velfærd ikke er et problem, fordi de ældre bliver sundere og raskere. For det andet peger den på, at vi fortsat har en alt for stor og uacceptabel ulighed i vores alderdom, både hvad angår antal af år, vi lever og hvor sunde og raske, vi er. Ældre med en mellemlang eller længevarende uddannelse har et bedre helbred og lever længere end ældre, der sluttede uddannelsen i grundskolen. Og med til det skrantende helbred følger også ensomhed og social isolation, viser Sundhedsstyrelsens kortlægning.

Resultaterne bør kalde på handling i to spor. Og ingen af de spor er at tale kortlægningens konklusioner ned, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby gjorde det. Nej, begge spor handler om at tage langt mere grundlæggende fat end man hidtil har gjort. Og anerkende, at det her løser vi ikke med sundhedspolitik alene. Derfor handler det ene spor om vores pensionssystem. De mennesker, der har de korteste uddannelser har typisk også de længste og med slidsomme arbejdsliv. Deres udgangspunkt, når de rammer pensionsalderen er altså et andet end de pensionister, der kan se frem til mange gode og raske og med børn, børnebørn og ægtefælle. Blandt bygge- og anlægsarbejdere, frisører og portører har hver anden haft et arbejdsliv med smerter flere gange ugentligt. Flere af mine gamle kollegaer i hjemmeplejen måtte tage smertestillende medicin for bare at kunne holde til at stå op og gå på arbejde.

Sundhedsstyrelsens kortlægning peger på de velkendte KRAM-faktorer som afgørende for, at disse mennesker er mere sygelige og får kortere liv end gennemsnittet. Men kortlægningen viser også at alle danskere, på tværs af sociale klasser, godt ved, hvad vi burde gøre. Det er overskuddet og muligheden for at følge anbefalingerne, der er forskellige. Og det er forståeligt, at overskuddet til at snøre løbeskoene, kvitte smøgerne og få flere grøntsager og mindre sovs på madplanen, ikke er den største, hvis bare det er passe sit arbejde er forbundet med smerte. Vi træffer som mennesker ikke vores valg i et tomrum, og når mere end hver fjerde maler, VVS'er og buschauffør har været syg som følge af deres arbejde, så er det ikke så mærkeligt, at de har samlet flere dårligdomme til sig, når de rammer pensionsalderen, end dem med kortere og mere skånsomt arbejdsliv. Derfor må og skal en differentieret pensionsalder være en del af svaret, når den nye kortlægning påviser, at vi ikke er lykkedes med at gøre op med den store og brutale ulighed i sundhed og antal leveår.

Det andet spor handler om at tage forebyggelsen og uligheden i sundhed langt mere alvorligt end den nuværende regering gør. Forebyggelsen er stort set fraværende i den nye, store sundhedsreform, som Lars Løkke har kastet på bordet. Men skal vi gøre noget ved den ulighed, så skal vi dels have den højt oppe på den politiske dagsorden. Ulighed i sundhed er ikke noget, vi bare skal acceptere. Og dels skal vi være parate til at handle efter devisen at kun ved at behandle folk forskelligt kan vi stille dem lige. Fordi det på trods af den ret høje grad af lighed i Danmark stadig er så forskellige vilkår vi lever, bor og arbejder under. Derfor skal vi lave målrettede sundhedstjek for de mennesker, som er i højere risiko for at udvikle kronisk sygdom som eksempelvis diabetes og KOL. Vi skal have opsøgende indsatser på de arbejdspladser og i de udsatte boligområder, hvor vi møder de mennesker, der har størst brug for en hjælpende hånd. Vi skal have socialsygeplejersker på vores sygehuse, der kan hjælpe de mest udsatte borgere med at klare sig igennem et system, der ofte er for presset til at se det hele menneske. Vi skal tage konsekvensen, når vi ser at der er udbredt social ulighed i andelen af børn, der kommer til 3-års-undersøgelsen hos egen læge alt efter længden på deres forældres uddannelse og omlægge den, så det i stedet bliver et hjemmebesøg fra sundhedsplejersken, der rammer helt anderledes socialt lige.

Det går ikke den vej, vi troede og håbede på. Det må man være villig til at tage politisk bestik efter. Ellers svigter vi den ide om lige muligheder, som vores danske velfærdssamfund er bygget på og de mange mennesker, der ender med færre sunde og raske år med børn, børnebørn, ægtefælle og venner. Det kræver at man vil prioritere det politisk og ikke reducere det til den enkeltes ansvar. Den vilje har manglet de seneste år. Men vi er klar.