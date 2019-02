Uligheden er en trussel mod sammenhængskraften

Fordrejning: Henrik Dahls hovedpåstand i hans indlæg i avisen Danmark 12. februar er, at han som borgerlig politiker bruger meget tid og energi på at kæmpe mod venstrefløjens fordrejninger af sandheden. Dahls forhold til virkeligheden er imidlertid problematisk, idet han selv fremsætter en række påstande, som er en fordrejning af virkeligheden.

Eksempelvis at "ingen kunne drømme om at afskaffe progressiv beskatning". Faktisk er det et af hans eget partis centrale forslag angående beskatning, idet Liberal Alliance i sit arbejdsprogram går ind for at afskaffe topskatten og gå over til en "flad" skat.

Henrik Dahl hævder tillige, at der er indført ligeløn for mænd og kvinder for samme arbejde. Fra vores kommunale ligestillingsredegørelser kan man se, at det desværre ikke er tilfældet, idet der er markant forskel på, hvor meget mænd og kvinder får ud af de lokale lønpuljer. I min kommune (Faaborg-Midtfyn) får en kvinde kun 56 øre, hver gang en mand får 1 krone. De lokale lønforhandlinger ofte tipper i mænds favør og øger uligheden kønnene imellem. På det private arbejdsmarked er lønuligheden endda langt større.

Han hævder, at den offentlige sektors forbrug vokser år for år (med 0,5 pct.). Det er korrekt, men da det samlede bruttonationalprodukt stiger med typisk 1,5-2 pct., bliver den offentlige sektors andel forholdsvis mindre år for år. Tillige er de forskellige kommuners udbytte af den eksisterende udligningsordning meget forskellig. Det betyder, at der er enorm forskel på kommunernes mulighed for at levere velfærdsydelser. Et forhold, som hans partimedlem (indenrigsminister Ammitzbøll-Bille) ikke har ønsket/evnet at gribe ind overfor. Hvis man i de fattige kommuner kigger på det offentlige forbrug pr. borger over 67 år, er der en markant nedgang i niveauet. Her er uligheden kommunerne imellem markant.

Faktum er, at Danmark desværre er præget af en markant stigende ulighed på grund af nedsættelser af en række ydelser og ovennævnte forhold. Den udvikling er på længere sigt en trussel mod sammenhængskraften i vores land.