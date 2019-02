Uhæderligt angreb på vindmøller

Anklager: Preben Buur Nielsen anklager 25. januar i en kronik i avisen Danmark Vindmølleindustrien for at blæse på beboernes tarv. Det er en helt forkert og uhæderlig konklusion at drage på baggrund af mit indlæg i avisen i december. Faktum er jo netop, at vindmøller og solcelleanlæg er de eneste teknologier og infrastrukturtyper, hvor naboer kan opnå erstatning for eventuelle værditab på deres ejendom.

I mit indlæg spurgte jeg, hvorvidt det er rimeligt og fornuftigt, at de grønne teknologier som samfundet vælger at satse på, såsom vindmøller, skal betale værditabserstatning, når anden samfundskritisk infrastruktur ikke skal det. Samtidig stillede jeg et åbent politisk spørgsmål om denne særret, i form af erstatning for evt. værditab, også bør gælde for naboer til mobilmaster, svinefarme, jernbaner mm. Endelig konstaterede jeg, at det vil være en helt ny praksis for udbetaling af værditab, hvis de ca. 600 ansøgere ved Vesterhav Syd og Nord får tilsagn om værditab, da det vil adskille sig markant fra de tidligere afgørelser, idet der kun i tre ud af de hidtidige 834 afgørelser er givet erstatning til ejendomme i en afstand på mere end 4,2 km fra en vindmølle.

Foruden at mistolke mit indlæg vælger Preben Buur Nielsen at gå utroligt langt i sin kritik og uden skyggen af faglighed at påstå, at vindmøller vil udløse "skader i lighed med tidligere tiders skandaler i Grindsted og på Harboøre Tange". Det samme gælder for påstanden om at vindmøllerne, der ved Vesterhav Syd vil stå 4,2-10 km fra kysten, vil være sundhedsfarlige. Dette bakkes ikke op af videnskaben.

Jeg anerkender, at nogle ikke ønsker vindmøller, men når vi tager debatten om den grønne omstilling og vindmøller, så mener jeg ikke, at den fremmes af at skræmme folk eller at drage paralleller til en af Danmarks største miljøkatastrofer.

Vindenergi er en helt afgørende brik i kampen mod verdenshistoriens største miljøkatastrofe, nemlig klimaforandringerne. Det ville klæde vindmøllemodstanderne at anerkende det - ligesom man bør respektere, at flertallet af de lokale i kommunerne, der grænser på til Vesterhav Syd og Nord, bakker op om projekternes gennemførelse.