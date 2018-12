Udviste kriminelle til Lindholm: Det er en hån mod lokalbefolkningen

Lindholm: Åbent brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen og finansminister Kristian Jensen.

Alt taget i betragtning føles jeres påtænkte flytning af kriminelle udlændinge fra Kærshovedgård ved Ikast i Jylland til Lindholm her i Vordingborg Kommune som en tydelig nedprioritering af vores område. Ja, faktisk nærmest som en hån. Vi er mange, som har kæmpet en lang kamp for at bevare de mange vidensarbejdspladser i vores område, som DTU har på Lindholm i dag, hvor DTU som bekendt bruger øen til virusforskning vedrørende bl.a. svinepest, rabies, mund-og klovsyge, og lignende, smittefarlige virussygdomme.

Når I giver den skattefinansierede virksomhed DTU lov til at flytte disse for os så vigtige arbejdspladser væk fra vores område og ind til hovedstaden (hvad vi i øvrigt ikke tror, at københavnerne er så glade for pga. den iboende smittefare), så går dette stik imod jeres egne ønsker om at decentralisere offentlige arbejdspladser, og det vil desuden være til umådelig stor skade for vores område. At I nu også ønsker at erstatte vores tab af disse værdifulde vidensarbejdspladser med et udrejsecenter for dømte, kriminelle udlændinge, mv., det er blot at gnide ekstra meget salt i såret. Og det værste ved det hele er, at en flytning fra Kærshovedgård til Lindholm slet ikke giver mening objektivt set:

I området omkring Kærshovedgård ved Ikast i Jylland kan de kriminelle udlændinge i dag bevæge sig frit rundt i lokalområdet i dagtimerne, hvilket skaber utryghed i den lokale befolkning.

I lægger nu op til, at de kriminelle udlændinge i stedet flyttes til Lindholm i Vordingborg Kommune, hvor de så kan bevæge sig frit rundt i lokalområdet i dagtimerne, hvilket vil skabe utryghed i den lokale befolkning.

Utryghed i Ikast-området vil således blive erstattet med utryghed i Kalvehave og de omkringliggende byer Stege, Vordingborg og Præstø. En flytning fra Kærshovedgård til Lindholm løser derfor ikke hovedproblemet, som er, at fritgående kriminelle udlændinge skaber utryghed i en lokalbefolkning, punktum. I vil blot flytte problemet fra ét geografisk område til et andet.

En flytning fra Kærshovedgård til Lindholm er således ren og skær symbolpolitik. Og det værste af det hele er, at en sådan flytning angiveligt vil koste os skatteborgere flere hundrede millioner kroner. Jeg skal derfor på det skarpeste opfordre til, at I udviser samfundsøkonomisk ansvarlighed og undlader at bortødsle skatteborgernes penge på en flytning af problemet fra ét sted til et andet. I burde i stedet investere i at løse problemet effektivt, der hvor det er i dag.

Såfremt I mod bedre vidende vælger at gå videre med den omkostningstunge og rent symbolske flytning af de kriminelle udlændinge fra Kærshovedgård til Lindholm, så vil jeg bede jer oplyse, hvad de samlede meromkostninger vil være ved at flytte personerne fra det ene til det andet sted (inkl. hele investeringen i at overtage og omdanne DTUs virusforskningsinstallationer til menneskelig beboelse, samt hele driftsomkostningen til den løbende færgedrift for at sejle de kriminelle udlændinge til Sjælland om morgenen og tilbage til Lindholm igen om aftenen).