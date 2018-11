Uden værdier er vi ikke Danmark, men bare et stykke indhegnet jord

På kant: Digerne er i fare for at bryde sammen, presset er ved at være for stort! Den politiske opvarmning har medført en kraftig stigning i nedværdigelse og tingsliggørelse, og niveauet er nu langt over det, vi betragtede som normalen for en kort tid siden. Foreløbig har vi hævet advarselsmærkerne i samme takt, så det er gået ubemærket hen, men presset vokser.

Pølen af os, der vrider os og forsøger at undgå den svovlfulde regn, har nået kanten, og de første skvulp er rendt ned ad digets sider. Vi synkroniserer vore hjerteslag, så hvert skvulp bliver kraftigere i vores iver efter igen at overskylle det land, hvor vores fælles og farverige danskhed tørster og visner, hvor vores rettigheder kryber sammen og forsøger at skærme det der er tilbage.

Citat: "Vi står utvivlsomt over for en periode med voldsomme og dramatiske begivenheder. Dette skændige forsøg på at voldtage det danske folk i dets eget hjem må og skal føre til en modstandskamp, hvor vi i troskab mod hele vores historie sætter os til modværge mod Danmarks undergang som dansk land."!

Og ja, vi er klar til kamp, for uden de menneskelige værdier, vi har opbygget, er vi ikke Danmark, så er vi blot endnu et stykke indhegnet jord. Citatet er i øvrigt af Søren Krarup, Tidehverv nr. 3, 1992.