Uddannelsessystemet skal ikke kun være for eliten

På kant: I sidste uge meldte regeringen ud, at de vil bruge 190 millioner kroner på at styrke eliten på de videregående uddannelser. Pengene skal bruges på at give de 2 pct. dygtigste studerende - svarende til 5000 personer - bedre og mere udfordrende undervisning, mulighed for at tage flere fag og muligheden for at få vejledning og feedback.

Jeg har bestemt ingenting imod, at der investeres penge i uddannelsessystemet, og jeg tror også på, at der er behov for, at flere udfordres fagligt i uddannelsessystemet, men mit problem er, at forslaget rammer super skævt.

Regeringen har og vil fra 2016 og frem til 2022 spare 20 mia. kroner på undervisning og uddannelse, hvilket betyder en væsentlig forringelse af kvaliteten på uddannelserne. Derfor synes jeg der er en sørgelig trøst, at 5000 studerende skal få muligheden for den undervisning, som alle studerende burde have adgang til.

Jeg mener, at der skal være plads, til at alle unge bliver udfordret i uddannelsessystemet, og det bliver vi blandt andet ved at få feedback fremfor karakterer alene og ved at have øvelsestimer koblet sammen med tavleundervisningen. Det skal ikke være en mulighed, som kun er forbeholdt top 2 %.

Når regeringen pludselig, efter mange års besparelser på uddannelserne, kan finde nogen penge at investere i området, så bør det hæve den generelle kvalitet og ikke blot styrke eliten.