Trump leger kinesisk kejser for at få en grim mur

På kant: Siden Trump blev valgt som præsident, har han kæmpet for at holde sit valgløfte om at bygge en mur, der skal bremse strømmen af illegale migranter til USA fra Mexico og andre latinamerikanske lande.

Ideen om at holde nogen ude med en mur er ikke ny, men ældgammel. Den Kinesiske Mur blev bygget som et forsvarsværk mod plyndringer og invasioner af forskellige nomadestammer for næsten 1600 år siden. Derefter blev den gradvist udbygget til en lang mur på 6.259 km. En arkæologisk undersøgelse konkluderede, at alle murens forgreninger og volde sammenlagt var 21.196 km lang.

Muren var et gigantisk fæstningsværk og den eneste menneskeskabte bygning, som kan ses fra rummet. Samtidig viste den sig rent faktisk effektiv i perioder, indtil truslen fra stepperne visnede hen for mange århundrede siden. Muren er nu mest til gavn for turistindustrien. Tiden er simpelthen løbet fra behovet for at bygge mure - eller det skulle man da tro.

Trumps mur er meget mindre end den kinesiske mur. Den er dog stadig dyr. Planen er at bygge en mur på 320 km over den mere end 3000 km lange grænse mellem USA og Mexico. Det skal koste amerikanerne 5,7 milliarder dollar. Selvom Trump prøver at opføre sig som en kinesisk kejser ved at tvinge landet ud i en nødstilstand, så er det nok spekulativt i hvor høj grad muren viser sig effektiv for andet end at holde Trump på magten i fire år mere. Efter de arkitektoniske skitser af Trumps mur at dømme, så bliver den næppe heller et tilløbstykke for fremtidens turister. Ikke engang det kan vi forvente af en af de mest absurde politiske situationer i nyere tids amerikansk politik.