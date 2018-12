Tro mig, du bliver ikke opdaget!

Fejl: Jeg lyttede forleden til en skuespiller, som var inviteret ind i et talkshow. Emnet var præstationsangst, og den kendte skuespiller fortalte, at han stadig, efter mange år på scenen, kunne blive grebet af en følelse lige inden tæppet gik. "Hvad nu hvis de opdager, at jeg ikke er god nok, ikke har styr på min rolle, ikke er nogen særligt god skuespiller?!".

Det fik mig til at tænke på, om ikke det er en følelse, de fleste af os kender? Mange gyser sikkert nok ved tanken om, at kollegaer, kunder eller venner opdager at man ikke "har styr på det".

Jeg har i hvert haft følelsen, særligt i mine yngre år som underviser, foredragsholder og rådgiver. Du ved, den der frygt for, om man nu helt slår til. At andre måske forventer noget andet af én, end det man leverer. Eller at de slet og ret opdager at vi ikke leverede det, vi havde lovet.

Jeg husker med gru en eftermiddag i Tønder for efterhånden mange år siden. Jeg var inviteret som hovedtaler til ECCOs internationale konference med folk fra hele verden. Mit emne var klart og jeg havde forberedt mig til fingerspidserne; gjort mig gevaldigt umage. Bogstaveligt talt to minutter før det blev min tur til at gå på scenen, foran et par hundrede mennesker, kom først den daværende ejer og direktør og klappede mig på den ene skulder og sagde: "Godt Meng, husk nu at fortælle om...". Og så nævnte han et emne, som vi ikke havde aftalt, at jeg skulle tale om. Mens han gik videre og jeg var forvirret, kom hans marketingdirektør så og klappede mig på den anden skulder. Han nævnte et helt tredje emne, som ingen heller havde nævnt for mig og som vi ikke havde aftalt, at jeg skulle tale om.

Jeg var nærmest lamslået og tanken om at blive afsløret i ikke at have styr på det fik mig helt seriøst til at overveje en flugt, overveje mine udveje. Skulle jeg falde om på scenen? Skulle jeg pakke sammen og køre væk i en fart, uden at de opdagede det, før jeg var væk? Eller skulle jeg gå ind og gøre mig umage, med det jeg havde forberedt? Gode råd var virkelig dyre.

Heldigvis valgte jeg at træde op på scenen og tro på, at jeg kunne klare det. Og jeg blev ikke opdaget eller afsløret, tværtimod - tilhørerne var svært begejstrede og mine bekymringer blev gjort til skamme.

Ved en anden lejlighed kom jeg ud for, at en topdirektør inden et lederseminar jovialt sagde: "Vær omhyggelig med de råd, du giver os, Meng - for vi har det med at følge dem!"

Gennem årene har jeg talt med mange mennesker om frygten for at fejle, og om den tvivl, de fleste af os oplever i glimt på vej gennem livet og når vi er "på". Jeg har endnu ikke mødt nogen, der ikke har frygtet at fejle professionelt eller privat.

Mens mine unger var små, kunne jeg endda engang i mellem tænke på, om jeg nu var en god nok småbørns-far. Nu er børnene store og påstår, at det ikke var helt så skidt endda dengang.

Så mit råd til dig, hvis du har en flig af følelsen: Slå den ud af hovedet, og tro på at du er god nok! Når du gør det, du er god til og i øvrigt gør dig umage, så er den eneste "opdagelse" andre gør om dig, at du er et spændende menneske, der er interessant og rar at være sammen med.

Tro mig, du bliver ikke opdaget!