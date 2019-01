Total misforståelse af de faktiske forhold i folkekirken

Folkekirken: Kasper Philbert har i avisen Danmark harceleret over den manglende ligestilling i Folkekirken. Artiklen er præget af en udtalt mangel på viden suppleret med påstande uden belæg.

Grunden til Philberts vrede er en bekendtgørelse fra 1978, som undtager folkekirken fra bestemmelser i ligestillingsloven. Det er imidlertid en misforståelse, at den pågældende bekendtgørelse kun gælder folkekirken. Det gælder alle trossamfund..

Det kan man naturligvis diskutere betimeligheden af. Men bekendtgørelsens baggrund er et konkret forsøg på at undgå "alvorlige sammenstød mellem retten til ligestilling og retten til religionsfrihed", som tidl. biskop Kresten Drejergård udtrykte det i avisen Danmark 29. januar. F.eks. skulle man ret beset tvinge den katolske kirke til at ansætte kvindelige præster.

Flertallet af præster i folkekirken er efterhånden kvinder, ligesom der er masser af kvinder ansat i de lokale menigheder. Vil Kasper Philbert rette op på det ved at kræve mænd ansat?

Kasper Philbert påstår, at "når menighedsrådene jonglerer rundt med en ny ansættelse, har de lov til at pille de kvindelige kandidater fra. Simpelthen fordi de er kvinder". Som medlem af et menighedsråd kan jeg slet ikke kende beskrivelsen.

Jeg skal i denne forbindelse helt undlade at citere hans både nedladende og diskriminerende beskrivelser. I stedet er der al mulig grund til at diskutere kirkelig lovgivning på et ordentligt og vidensbaseret grundlag. Det bidrager Kasper Philbert ikke med.