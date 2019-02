Tillid til minister koster en økonomisk lussing

Solceller: Energiminister Lars Chr. Lillholdt fremtonede 24. januar i avisen med indlægget "Intet løftebrud- Solcelleejere har fortsat en attraktiv ordning". At ordningen stadigvæk er attraktiv, er jo ikke ensbetydende med, at der ikke er tale om løftebrud.

Uanset hvor store overskrifter, energiministeren trækker med påstande, der er dokumenterbart ukorrekte, bliver det ikke mere korrekt. Det er efter min opfattelse et løfte- og troværdighedsbrud, der helt sikkert får den følge, at borgere i Danmark vil tænke sig om en ekstra gang, inden der igen investeres for egne penge på basis af politiske beslutninger og garantier.

Ordsproget "Af skade bliver man klog, men sjældent rig" vægter tungt, hvor en investering i solceller med henblik på et bedre miljø nu risikerer at bliver en økonomisk klods om benet.

Energistyrelsen påstår, at tabet for den enkelte solcelleejer bliver mellem 200 og 500 kr. årligt - og ikke en krone mere.

Jeg spørger bare: Kan vi så stole på korrektheden i dette udsagn? Jeg ønsker en valid dokumentation for denne udtalelse og stiller gerne mit eget solcelleanlæg til disposition. Energistyrelsen og energiministeren må helt vederlagsfrit låne mit anlæg som eksempel og bruge de tal, der fremkommer som dokumentation.

For mig at se er det værste ikke de lommesmerter, der påføres solcelleejerne, men den manglende tillid til det politiske system, sagen levner, der er det værste, og det skal der laves om på.