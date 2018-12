Thulesen Dahl om finansloven: Vi fik hvad vi kom efter

Finanslov: Journalisterne troede ikke rigtig på det, da vi ved pressemødet i forbindelse med vores sommergruppemøde i august redegjorde for de ønsker, vi havde til finansloven for 2019. Jamen kan det ikke udløse både en julekrise og et valg? Var der en journalist, der spurgte, da vi eksempelvis fortalte om det paradigmeskifte, vi gerne ville have igennem. Kunne vi virkelig få regeringen med på et opgør med den gradvise udhuling af folkepensionen gennem satspuljen? Skepsissen var stor.

Men det lykkedes!

Med finansloven for 2019 har Dansk Folkeparti fået gennemført et paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik. Vi har sikret, at flygtningepolitikken bliver vendt på hovedet. I dag er det sådan at 9 ud af 10 flygtninge og familiesammenførte bliver i Danmark permanent. Det laver vi nu om. Vi har nu indrettet det således, at man fra dag ét skal være indstillet på, at man skal vende tilbage til sit hjemland, så snart det er muligt. Flygtninge og migranternes fremtid er ikke i Danmark. De skal hjem og være med til at genopbygge deres land.

Vi fik også, hvad vi kom efter på ældreområdet.

1,3 milliarder kroner for at være mere præcis.

Vi har sørget for, at folkepensionen ikke længere skal betale til satspuljen. Udhulingen af folkepensionen standses. Vi har også løst det såkaldte samspilsproblem, hvor det for nogle reelt ikke har kunnet betale sig voldsomt at spare op til pension på grund af for hårde modregningsregler. Grænsen for hvornår man bliver modregnet i ældrecheck og pensionstillægget hæves med 15.000 kroner. Vi gør det også mere fordelagtigt for folkepensionisterne at tage arbejde, hvis det er det, de har lyst til og mulighed for. Vi hæver fradraget for arbejdsindkomst fra 60.000 kroner til 100.000 kroner. Samlet set gode løsninger, der giver mange pensionister flere penge på lommen.

Jeg er godt tilfreds med finansloven for 2019. Stramninger på udlændingeområdet og bedre forhold for de ældre er vand på Dansk Folkepartis mølle.