Tak for anerkendelsen, Ida Auken

Naturindsats: Jeg er rigtig glad for, at Ida Auken her i avisen 19. februar anerkender, at landmændene er klar til at levere, når det handler om miljø- og naturindsatser, og at hun fremhæver, at frivillighed kan være et rigtig godt virkemiddel.

Det var blot ikke det indtryk, som jeg stod tilbage med efter at have fulgt historien om de kollektive indsatser. Ida Auken lod sig blandt andet citere for følgende: "Landbrugspakken byggede på frivillighed, og det har ikke virket de sidste 20 år, så jeg har heller ikke forståelse for, hvorfor regeringen troede, det skulle virke nu"

Den udtalelse kunne jeg ikke tolke som andet end en kritik af landbrugets lyst og vilje til at bidrage, hvilket er dybt urimeligt.

Det er meget glædeligt, at det ikke har været Ida Aukens hensigt at kritisere landmændenes indsats i forbindelse med udrulningen af de kollektive indsatser.

Det vil jeg gerne kvittere for.