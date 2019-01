Tak Venstre for en god ledningsløsning i Syd- og Vestjylland

Mastedebat: Julefreden er ovre, og for Socialdemokratiet er valgkampen åbenbart allerede i gang. Folketingskandidat Anders Kronborg tager i hvert fald hul på den med sit direkte usaglige og useriøse indlæg 28. december i avisen Danmark.

Tragikomisk nok har Anders Kronborg ikke sine partifæller på Christiansborg med på sin linje, men det skyldes nok, at der er grænser for, hvor useriøs partilinjen kan blive. Derudover er det de færreste, der vil gøre fysikkens love til et partipolitisk spørgsmål i sagen om hvor mange kilometer af e-lforbindelsen i Syd- og Vestjylland- der kunne nedgraves.

Når det kommer til nedgravning af de mange kilometer luftledninger, kan Anders Kronborg (S) netop takke Venstre og Energiministeren for, at vi ikke bare tog første løsning for gode vare. Det var netop Venstre og Energiministeren der pressede på til det yderste for, at beskytte den syd- og vestjyske natur og dens borgere mest muligt. Ikke blot bad vi Energinet om at vende alle sten for at grave så meget kabel ned som muligt; vi bad også udenlandske eksperter om at trykprøve Energinets vurdering. Og hvis eksperterne kunne se så meget som en centimeter mere luftledning, som kunne lægges i jorden, så skulle det naturligvis ske.

Sandheden er desværre, at teknologien har grænsen. Og disse grænser tillader os ikke at nedgrave mere end 26 kilometer af den nye forbindelse. Det vil i sig selv være at gå til grænsen af det teknisk mulige, så når Anders Kronborg taler om, at vi ikke har prøvet hårdt nok, er det direkte usandt. Regeringen foreslog derudover at grave samtlige mindre kabler ned i de berørte kommuner, så tusindvis af borgere ikke længere skal være nabo til luftledninger. En løsning, man kigger misundeligt efter i resten af landet til over 1 mia. kroner.

Og nej, vi kan desværre ikke undvære den nye el-forbindelse, hvis vi skal fortsætte den grønne omstilling og udbygningen med havvind i Nordsøen, som så mange arbejdspladser i Vestjylland er afhængige af. Det har Socialdemokratiet på Christiansborg også indset og støttet. Igen er det friløberen Anders Kronborg, der står alene i Socialdemokratiet med sine udsagn. Blandt andet mener han, at "det har været en vanskelig sag for oppositionen". Det har dog ikke været mere vanskeligt, end at hans partifæller har stemt for Viking Link og Vestkystforbindelsen og heldigvis nu også regeringens løsning om at nedtage alle luftledninger under 400kv.

Energiministeren var selv ude at møde en gruppe borgere i Endrup for at lytte til dem og deres løsningsforslag, og vi arbejder hårdt på, at luftledninger bliver til så lidt gene som muligt for borgerne i hele Syd- og Vestjylland. Vi har mødt borgerne, og vi har fundet over 800 mio. kroner ekstra til nedgravning af andre kabler, således at der de kommende år vil blive nedgravet 243 km højspændingsledninger i hele Syd- og Vestjylland og at der fremover ikke længere vil være 8.000 husstande der generes af luftledninger inden for 500 meter, men kun 900. Alt, hvad der teknisk muligt af højspændingsledninger kan blive ført i jorden, bliver altså ført ned i jorden.

Hver en sten er vendt, og de bedste løsninger er valgt - takket være folkevalgte medlemmer af blandt andet Venstre, der har skabt en løsning for Syd- og Vestjylland som resten af Danmark kigger misundeligt efter.