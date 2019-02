Navne: Det politisk korrekte Danmark skyder pr. automatpilot med skarpt, når Joachim B. Olsen taler ærligt ud af posen og udtrykker undren over, at indvandrerne kun sjældent giver deres børn danske navne. B. Olsens undren skal formentlig også ses som en smuk gestus over for Dansk Folkeparti, som Liberal Alliance ellers ligger i nærmest permanent krig med.

Men hvorfor ikke gå skridtet videre og få lovgivet på området? I øjeblikket er navngivningen i Danmark præget af et syndigt rod, hvor alskens ikke-danske navne ustandselig kommer i spil. Ofte navne, det kan være svært at udtale eller stave til for danskerne. En sådan lovgivning vil også ligge i smuk forlængelse af burkaforbud, krav om håndtryk, isolering af børn på Sjælsmark og smykkelovgivning. - Så indvandrerne kan lære integrationen på den hårde måde.

Lovforslaget skal naturligvis ikke gælde med tilbagevirkende kraft for de indvandrere, der allerede er navngivet - vi lever jo i et retssamfund - men for alle nyfødte efter skal vi sige 1. april. Og eftersom flertallet i Folketinget er stærkt imod diskrimination, bør lovforslaget om obligatorisk navngivning med danske navne selvfølgelig omfatte både indvandrere og danskere.

Hvis indvandrerne fremover navngiver deres drenge Børge og Sofus og pigerne Maren og Olga, vil regeringen også kunne henvise til, at Muhammed og Ali med tiden ryger ud af statistikken for vold og oversigten over afviste jobansøgere. En nyttig sidegevinst her inden folketingsvalget. Keine hexerei nur behãndigkeit.

Hver gang nydanskerne skal sættes på plads, sker det med brede politiske flertal, så mon ikke også denne gang. DF vil blot ærgre sig over, de ikke selv kom på ideen. LA får for første gang sat et politisk fingeraftryk. Venstre og Socialdemokratiet vil lige lodde stemningen, men ellers som altid give fuld opbakning til, at indvandrerne på denne måde lærer at vise respekt over for Danmark og danske værdier og skikke.

Kun de politisk korrekte og pladderhumanisterne vil ømme sig og henvise til illusionen om det multikulturelle samfund og internationale konventioner.

Det afgørende er, at indvandrerne med et sådant lovforslag i praksis vil skulle vælge Danmark til. Og hvis enkelte indvandrere med en sådant lovforslag igen-igen føler sig åh så krænkede og deres værdighed gået for nær, er der kun ét at sige: Det er aldeles frivilligt, om man vil bo i Danmark.