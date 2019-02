Tænk som Mikkel Hansen og nå dine mål

Ambitioner: Spænder du ben for din karriere - også derhjemme?

Jeg er vild med Mikkel Hansen, "vores" ankermand på VM-håndboldholdet. Mikkel siger ikke meget, men det han siger, synes at være velovervejet. Han fortalte i et interview under VM, at han havde bestemt sig til at være den bedste udgave af sig selv både derhjemme og på banen. "I love it" ville Ole Henriksen sikkert sige, om den indstilling.

Det dér med at være den bedste udgave af sig selv har store positive konsekvenser, når man omsætter det i mere end tale. Både på jobbet og derhjemme.

Jeg kalder det at gøre sig umage.

Gallup har lavet en måling, der viser, at der på en gennemsnitlig dansk arbejdsplads er 16 pct. aktivt engagerede medarbejdere. Bare 16 pct. som reelt gør sig aktivt umage. 73 pct. af os er uengagerede, det vil sige at vi i bedste fald "passer vores arbejde" uden at gøre os særligt umage. Vi er der, gør det vi skal og så går vi hjem igen. I bunden af skalaen er der 11 pct., som Gallup kalder "de aktivt uengagerede". De gør sig ligefrem umage for at være på tværs, lave så lidt som muligt og sprede dårlig stemning, hvor de kan.

Hvordan mærker vi det i praksis?

Igen og igen hører jeg om interne medarbejderevalueringer, hvor selv meget dygtige medarbejdere ikke får forfremmelsen eller bonussen, simpelthen fordi deres indstilling er forkert. De er negative, passive eller ligefrem destruktive i deres indstilling i det daglige arbejde. Resultatet er, at de ikke ser muligheder, fremmer den gode tone og styrker teamet og dets resultater i det daglige.

Jeg gruer for hvor meget krudt, der spildes på arbejdspladserne, fordi nogle ikke gør sig umage, men i stedet spilder deres talent og tid med at være på tværs, vrangvillige og u-imødekommende over for andres ideer eller nye tiltag i almindelighed. Mest fordi jeg har set, hvor meget et team rent faktisk kan udrette, når ALLE spiller sammen, vil hinanden det bedste og reelt ser forslag, spørgsmål, initiativer og muligheder som en anledning til udvikling i det daglige. Og det gælder altså ikke bare til et VM i håndbold.

Vi kender dem fra hverdagen, de positive kolleger, som altid er klar med en hjælpende hånd, og som er smilende, venlige og imødekommende. Dem, vi elsker at arbejde sammen med og som er gode til både at lytte og komme med gode ideer. Dem, der smitter med deres gode humør. Tænk for eksempel på din yndlingskollega. Eller bedste ven.

Og vi kender også de negative kolleger, som er små-lunkne-leverpostejagtige i deres humør og indstilling, og let smitter med en dårlig stemning, hvis de får lov. Det kan af og til virke som om de bare er "sure for en sikkerheds skyld". Dem vi helst ikke beder om hjælp eller råd, simpelthen fordi det er for besværligt eller tvært. Tænk på én, du engang har arbejdet sammen med, som du ønskede hen hvor peberet gror.

I praksis er hverdagen på jobbet et samspil mellem den formelle og den uformelle ledelse. Den uformelle ledelse, altså dem, der reelt bestemmer hvordan stemningen og produktiviteten er, har to ender af skalaen. Den positive og den negative. Den gruppe, der er størst, bestemmer stemning og kultur på holdet og dermed de resultater, holdet kan præstere.

Og det er her indstillingen i sidste ende bestemmer alt. Hvis der er flest negative på holdet, bliver det kulturen. Og medarbejderne spænder derved ikke bare ben for sig selv, men for hele holdet. Er der flest positive uformelle ledere, ja, så bliver det kulturen og holdet bliver i sidste ende uovervindeligt.

På hjemmefronten hører vi igen og igen, at noget af det, der styrker kærlighed og samhørighed allermest, tilsvarende er, at man gør sig umage. Hvem gider at være kæreste med en negativ stodder (eller stodderinde) som brokker sig over alt, og som dagligt ytrer sig negativt over alt og alle?

Summa summarum synes jeg jo egentlig bare, at vi alle - også du og jeg - har en særlig forpligtelse til at vælge, hvor vi vil være det meste af tiden.

Vil du være den bedste udgave af dig selv, og gøre dig umage i alt du gør i dag og dermed gøre dem omkring dig gladere, mere begejstrede og konstruktivt produktive, fordi du er positiv og spiller andre bedre på din vej, til glæde for dig selv og andre? Eller vil du være en af dem, som både spænder ben for dig selv og dine egne relationer, ved at være negativ?