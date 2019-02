Biossagen: En debat med direktør for TV Syd, Betina Bendix, er som at holde på et stykke vådt håndsæbe. Igen illustreret i avisen den 12. februar. Hele tiden smutter Bedix ufint udenom mine spørgsmål, og lægger til gengæld nye lag på manipuleringen af sagen om Bios-Falck.

Jeg kan dokumentere at TV Syd i samarbejde med direktør for Bios, Morten Hansen og hans kone, førte an i en usmagelig og fuldstændig forvredet historie omkring valgstøtte fra en faglig klub. Til det skriver Betina Bendix: "Som journalister har vi pligt til at beskytte vores kilder. Derfor kan jeg ikke gå ind i en nærmere drøftelse af, hvor oplysningerne om Hønges valgkampsbidrag kom fra". Jo, du kan! For oplysningerne stammer fra MIG SELV. Men I fremstillede det som noget skummelt, som I havde gravet op. Bios direktøren og hans kones engagement er også klart dokumenteret. Hvorfor lægger TV Syd sig dog ikke bare fladt ned og undskylder?

Da TV2 Fyn opdagede sagens rette sammenhæng bragte de et længere indslag, hvor den skriftlige dokumentation også kommer på skærmen. Altså den, som Bendix skjuler. En ting er direktøren, men hvad siger journalisterne på TV Syd? Hvor er jeres faglige stolthed? Vil I stå tilbage for jeres kolleger på TV Fyn, eller er der bare forskel på jeres faglige professionalisme?

Direktør Bendix opfører sig som en højrefløjsaktivist med tunnelsyn, når hun skriver om mig: "Han kæmpede i Regionsrådet hårdt for at drive Falcks konkurrent ud af landet, og få Falck tilbage til opgaven med ambulancedriften". Løgn fra ende til anden, og alle med interesse for sagen ved det.

Mit mål har altid været tryghed for befolkningen og ordentlige arbejdsforhold for de ansatte. Det er politikeres opgave at stille kritiske spørgsmål, også til Bios. Som venstreorienteret har jeg ingen følelser for det ene privatkapitalistiske firma frem for det andet, og i øvrigt mener jeg at ambulancedrift ligger aldeles fint i offentligt regi. Det grove unuancerede angreb fra Betina Bendix er kampagnejournalistik, og en skamplet på TV Syd.