TV 2: Vi er ikke ude på at mobbe troende

Dokumentar: TV 2 har i tre dokumentarprogrammer valgt at undersøge en række radikale kristne bevægelser i Danmark. En del af baggrunden er, at en række tidligere medlemmer fortæller, at der foregår overgreb, misbrug og udnyttelse i disse radikale miljøer. Og det mener vi på TV 2 er en væsentlig og samfundsrelevant problemstilling at belyse.

Endnu inden det første program var blevet vist på tv, var Henri Nissen - på baggrund af en pressetekst og enkelte tv-klip - afsender af et debatindlæg til Avisen Danmark og heri klar til at stemple TV 2s serie som kampagne-journalistik, der har som mål at mobbe, hetze og mistænkeliggøre troende kristne.

Det er naturligvis ikke formålet med 'Guds bedste børn', som dokumentarserien hedder. TV 2 har ingen holdning til, om man vælger at være medlem af folkekirken, en frikirke eller andre menigheder. Det er helt og aldeles op til den enkelte. Men hvis børn og unge udsættes for overgreb, misbrug og udnyttelse, er det noget, som TV 2 gerne vil undersøge.

Formålet med TV 2s undersøgende journalistik er at skabe grundlag for debat om væsentlige samfundsemner og at kaste lys over kritisable forhold i samfundet. Og her er der bestemt tale om kritiske og diskutable forhold.

Henri Nissen mener, at TV 2 er ude på at ramme alle frikirker, aktive kristne - også inden for folkekirken. Men hvis han havde set dokumentarserien, inden han skrev sit indlæg, ville han opdage, at det meget tydeligt og konsekvent fremgår, at fokus er rettet på konkrete radikale kristne miljøer - og således ikke på frikirker eller kristne menigheder i almindelighed.

Hos TV 2 er vi meget opmærksom på ikke at skære alle kristne miljøer over én kam og på ikke generelt at slå frikirker og missionsforeninger i hartkorn med radikale miljøer. Denne skelnen er klar i 'Guds bedste børn', og andre kristne debattører har - efter at have set seriens første afsnit - anerkendt behovet for et kritisk fokus "på menigheder og præster, der står for en usund og sekterisk forståelse af kristendommen", som det er blevet formuleret i debatten.

Sidste afsnit af serien "Guds bedste børn" bliver sendt på TV2 onsdag 16. januar.