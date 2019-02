Systematisk deportation af somaliere er godt i gang

I de seneste år har der været en række sager om somaliere, der har mistet deres opholdstilladelser på trods af, at de har gjort alt, hvad samfundet havde forlangt af dem. Langt de fleste sager er aldrig blevet kendt i offentligheden, men de fleste kender sagen om en somalisk familie fra Nyborg, som har boet her i tre år og allerede etableret sig i det danske samfund, blandt andet de to døtre, der har fået lov til at blive ved med at gå i gymnasiet. Hvad handler disse sager egentlig om? Det er mennesker, der har gjort, hvad de kunne - og hvad der forventes - for at integrere sig i Danmark.

Midt i 90'erne kom en stor gruppe af somaliske flygtninge til Danmark og udløste en heftig debat om, hvorvidt de nogensinde ville blive integreret i Danmark. DF og visse borgerlige politikere begyndte at køre en smædekampagne, blandt andet sagde det daværende konservative folketingsmedlem Tom Behnke: "Somaliere skal hjemsendes nu. Om det så sker med faldskærm på ryggen, vil det ikke genere mig". Og politikerne benytter fortsat enhver lejlighed til at bruge somaliere som eksempel på en forfejlet integration for at fremme deres diskriminerende politiske dagsorden.

Integrationsministerens luskede aftale med den forrige korrupte somaliske regering om at hjemsende omkring 12-15 somaliere om året har ingen haft mulighed for at se. Både oppositionen og medierne fik nægtet adgang til at se aftalen, og inddragelsen af opholdstilladelser fortsætter. Udlændingestyrelsens egen rapport om sikkerheden i Somalia konkluderer, at der er risiko for vold og overgreb for udviste somaliere. Alligevel ignorerer politikerne rapporten og sender folk til et land, hvor Al shabaab, Afrikas største terrororganisation, dræber og bortfører uskyldige mennesker. Mange eksperter har sat spørgsmålstegn ved den juridiske sagsbehandling i Udlændingestyrelsen og betegnet den som en bekymrende praksis, men det har ikke gjort det store indtryk på udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Dansk Flygtningehjælp, som er den organisation, der har mest indsigt i Somalia, sidder ikke længere i Flygtningenævnet, fordi ministeren ikke ønsker kritiske røster der. Hun har ændret lovgivningen, så der ikke længere sidder folk med ekspertise i de lande, flygtningene kommer fra. Det burde bekymre enhver, at det, der burde have været et uafhængigt administrativt klagenævn, er reduceret til et nævn bestående af folk, som ministeren selv har udpeget samt repræsentanter fra det ministerium, Støjberg har omdannet til noget, der minder om et ministerium fra en bananrepublik og som afgør, om familier med småbørn kan sendes retur til et land med risiko for forfølgelse og vold.

Med Støjberg i spidsen er der sat gang i et målrettet deporteringsprojekt, der skal realisere borgerlige politikeres drøm om at hjemsende så mange somaliere som muligt. De udnytter de seneste års højredrejning i samfundet og en nærmest ikke-eksisterende opposition i udlændingespørgsmålet. Det er mig en gåde, hvordan det kan lade sig gøre i et af verdens mest velfungerende demokratier, at en minister kan forvalte loven, som hun vil , og ignorere ekspertens bekymringer. Støjberg har omstruktureret det, der burde være et uafhængigt klagenævn og har ødelagt mange familiers liv, tilsidesat FN's børnekonvention, som er den mest udbredte menneskerettighedstraktat, der forpligter Danmark til at sikre børnenes rettigheder, så længe de er på dansk jord. Ministeren forkastede den rapport, som hendes eget ministerium har udarbejdet, og har frataget mennesker retten til lighed for loven og troen på at alle mennesker uanset race og religionsbaggrund fortjener en fair og rimelig sagsbehandling, når de søger asyl i Danmark.

Historien vil huske Mette Frederiksen og hendes parti. Det er forbavsende at se, at Mette Frederiksen og hendes partis drøm om at indtage statsministeriet har overskygget deres vigtigste opgave, nemlig at have et godt øje til ministerens forvaltning af loven. Vi må håbe, at de såkaldte socialdemokrater sover med god samvittighed om natten, imens Støjberg og co. er i gang med at kaste mange familiers liv ud i en uvis fremtid. Jeg har fuld forståelse for, at Danmark ikke kan rumme mange af de mennesker, der er på flugt på verdensplan. Og det er rimeligt, at man afviser mennesker, der ikke har ret til asyl. Som dansk-somalier, der er opvokset i Danmark, har jeg lært at leve med de borgerliges retorik og hetz mod somaliere, men har aldrig troet, at en systematisk udvælgelse og deportation af en bestemt gruppe mennesker kunne finde sted i Danmark. Støjberg og DF har ikke kun ødelagt mange familiers liv. De har også vist dem, hvad det vil sige at være udsat for en systematisk diskrimination. De vil aldrig nøjes med det enkelte menneskes bidrag til samfundet. DF og Støjbergs mål og ambition er at skabe en monetnisk og monokulturelt Danmark på bekostning af det multietniske samfund. De udnytter deres magtposition for at implementere deres hadske politiske dagsorden på bekostning af retssamfundets fundamentale rettigheder. Spørgsmålet er hvor meget socialdemokratiets moralske kompas kan tåle? Der er ingen tvivl om, at deres grundlæggende menneskesyn har ændret sig, især i partiets top. Det må historien vise os.