Finanslov: Noget af det mest bemærkelsesværdige ved den nye finanslov er, at sundhedsområdet blev glemt i signalpolitikken om den såkaldt øde ø Lindholm. Det sker på trods af regeringens store ord om det modsatte. Nemlig et løft af sundhedsvæsenet.

Det danske sundhedsvæsen er under et dramatisk pres i disse år. Vi bliver flere ældre, flere kronikere, der er flere behandlingsmuligheder, højere forventninger og stigende medicinudgifter. Men pengene følger slet ikke med.

Det skaber et urimeligt pres på personalet, som hver dag står med svære prioriteringer, og som må løbe hurtigt fra patient til patient for at nå så meget som muligt, samtidig med at de skal nå at dokumentere undervejs.

Resultatet af underfinansieringen af sygehusene ser vi altså allerede tydeligt. Derfor er det særligt bekymrende, at regeringen ikke bruger finansloven til at gøre noget ved problemet.

Konsekvenserne er særligt tydelige ved de mange påbud fra Arbejdstilsynet til sygehusene. Det er jo nærmest hver anden måned, der kommer et nyt. Senest var det i Herlev, før da var det Herning, og tidligere i år var det Holbæk Sygehus. Og det dokumenterede store arbejdspres smitter naturligvis også af på patienterne og på patientsikkerheden. Men hvornår bliver det nok for regeringen? Hvornår indser de, at ansvaret ikke alene kan placeres hos regionerne? Det svar mangler vi desværre stadig.

Svaret er ikke at nedlægge regionerne, som regeringen ellers pønser på. Det vil være en katastrofe.

Man løser ikke problemerne med et underfinansieret sundhedsvæsen og stor travlhed ved at lave en strukturreform. Tværtimod risikerer vi både tempotab og videnstab, og ingen af delene gavner patienterne.

Regionerne har løst en stor opgave på svære betingelser. Vi er blevet dygtigere og kan helbrede flere. At samle særlige indsatser, som kræver tværfaglige indsatser i regionerne giver rigtig god mening. Det kan vi sagtens gøre mere af. Vi mener derfor også, at der er plads til at styrke regionerne med flere opgaver. Og vi kan styrke sundhedsvæsnet med en tydelig præcisering af, hvor ansvaret for en given opgave er placeret. Vi har brug for fortsat at have tiltro til regionernes arbejde med vores sygehuse. Men det er på tide, at regeringen indser, at uanset hvad de siger, så hænger kvaliteten i sundhedsvæsenet sammen med, hvor mange penge regionerne har til at drive det.

Det er ikke til at fatte, at regeringen prioriterer hundredvis af millioner til symbolpolitik om en øde ø i stedet for at gøre noget ved et sundhedsvæsen, der i den grad har brug for det løft, det blev stillet i udsigt.