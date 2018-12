Master: Venstres minister for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, slår nu fast, at sydvestjyderne får udsigt til grimme gigantmaster. Højspændingsforbindelsen mellem Idomlund til Endrup og videre til grænsen bliver en realitet.

Masterne på størrelse med Rundetårn i København vil skæmme og ødelægge store dele af vores natur- og herlighedsområder. Mange borgere i Sydvestjylland er fortsat stavnsbundne til deres huse for afklaringen om, hvor der skal nedgraves lader vente på sig.

Slagsmålet om, hvor der skal nedgraves skal først til at foregå. Man kan desværre kun alt for godt forestille sig, hvor trist og grimt dette slagsmål kan blive for vores område. Landsbyer skal kæmpe mod andre landsbyer, og borgmestre skal kæmpe mod andre borgmestre. Ministeren har fastslået, at der kun kan nedgraves 26 km af den 170 km højspændingsforbindelse. Som kompensation får sydvestjyderne nedgravet mindre kabler. I øvrigt kabler, som vi allerede ved tidligere lejligheder i større grad har fået lovning på blev nedgravet.

Jeg forstår godt, hvis folk er skuffede over den ansvarlige minister. Socialdemokratiet har kæmpet for så meget nedgravning som overhovedet muligt - og ligeledes har man indkaldt ministeren i samråd om sagen. Med den manglende interesse og arrogance, ministeren i flere måneder viste i sagen - ikke mindst overfor sydvestjyderne. Og - ikke at forglemme - de misvisende oplysninger vi har været vidne til, har det været en yderst vanskelig sag for oppositionen.

Det har også været en vanskelig sag for os borgere, som har kæmpet side om side for at bevare vores skønne Sydvestjylland uden gigantiske stål- og industrikonstruktioner placeret i vores vidunderlige natur. Efter ministerens pressemøde - og udmeldingen, der havde været igennem en yderst kreativ spinmaskine - så rejser der sig dog yderligere spørgsmål. Har ministeren virkelig forsøgt alt - og har ministeren virkelig vendt hver en sten i sagen?

På borgermødet i Ribe rejste den tidl. borgmester og tidl. folketingsmedlem fra Ribe, Preben Rudiengaard (V), spørgsmålet om en anden linjeføring. Den kunne placeres ved allerede eksisterende eller planlagte vejudbygninger. På den måde ville vi fjerne højspændingsledninger fra vores natur og skåne vores landsbyer. Vi ved også, at flere lande undersøger muligheden for en seks kvadratkilometer kunstig ø med landingsbane og havn placeret på Dogger Banke midt i Nordsøen. Det fremgår af energinets egen hjemmeside, at den kan blive et vigtigt knudepunkt i Nordsølandenes fremtidige el-system.

Det vil være et knudepunkt for vindenergi midt mellem England, Danmark, Holland og Norge - og på tegningerne er der også kabler til Tyskland fra øen i Nordsøen. Som jeg har forstået, har man helt udeladt at inddrage disse meget visionære planer om en kunstig ø, da man har beregnet og planlagt Viking Link og højspændingsmotorvejen mellem Idomlund til grænsen.

En kunstig ø i Nordsøen er ikke bare fantasterier, men kan meget vel blive en realitet om få år. I den forbindelse er det meget interessant at notere sig, hvad Energinet skriver på deres hjemmeside: "De søkabler, der skal få strømmen fra den kunstige ø ind til Nordsølandene, kan fungere som både ilandføringskabler og som elmotorveje for handel mellem landene".

Jeg tror, vi skal prøve at vende en sten eller to mere i mastesagen - er der slet ikke andre alternativer?