Sverige har ikke noget samarbejdende folkestyre

Demokrati: Det svenske valg og efterfølgende regeringsdannelse har fyldt meget i den danske debat. Jeg er faktisk rigtig glad for, at vi er begyndt at interessere os meget mere for, hvad der sker i vores nabolande. Vi har meget til fælles med de andre nordiske lande, men der er så sandelig også steder, hvor vi mildest talt har forskellige synspunkter.

Det gælder nok især i forhold til udlændingepolitikken, hvor den svenske politiske elite nægter at se realiteterne i øjnene.

Det har faldet mange for brystet, at jeg har kaldt det for udemokratisk, at holde Sverigesdemokraterne udenfor indflydelse, bl.a. Jørgen Lehrmann Madsen (22. januar) og Niels Jørgen Sørensen (23. januar) i avisen Danmark. Sagen er jo, at de svenske vælgere har sendt et meget klart signal om, at de ønsker forandringer i udlændingepolitikken. Vælgerne har givet Sverigesdemokraterne et meget stærkt folkeligt mandat, som partiet forhindres i at omveksle til politisk indflydelse. Hvordan man end vender og drejer det, så er det ikke et samarbejdende folkestyre.

Samtidig er det jo mejslet i den svenske granit, at Sverigesdemokraterne har nogle væsentlige pointer i forhold til de problemer, som masseindvandringen har medført i Sverige.

Jeg er glad for, at vi efter 2001 tog fat på at gøre noget ved de tilsvarende problemer i Danmark. Det skete i tæt samarbejde med Dansk Folkeparti, og det har jeg absolut intet problem med, for deres mandater er lige så gode som vores. Desværre tænker de borgerlige partier i Sverige ikke det samme om Sverigesdemokraterne og det synes jeg ikke blot er umådeligt arrogant, men også et demokratisk problem.