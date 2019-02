Sundhedsreform rammer ældre hårdest

Reform: Kristian Thulesen Dahl synes her i avisen 13. februar ikke at være bekymret for regeringens sundhedsreform. Måske skulle han sætte sig ind i, hvad den kommer til at betyde især for ældre.

Landets 21 hospitaler får planlagt 4-5000 færre sengepladser, end før byggerierne begyndte. Det skulle erstattes af 50% flere ambulante behandlinger på hospitalerne, hvor regeringen vil have 500.000 færre, der skal overgå til almen praksis og kommunerne.

Almen praksis sender kun 10 pct. af borgerne videre, fordi de ikke har specialviden og udstyr til at klare det. De 500.000 forløb hører til blandt de 10%, som almen praksis og kommunerne fremover selv skal behandle, der usvigeligt sikkert fører til ringere behandling og større risiko for patientsikkerheden.

Ældre og borgere med kroniske sygdomme bliver de største tabere i tråd med regeringens holdning, at der ikke er råd til flere af os. Mere overraskende bør det være for mange, at Dansk Folkeparti støtter en sundhedsreform, der går hårdest ud over ældres behandling.

Når regeringen mener, at kommunerne har for forskellige tilbud, kan det undre, at man mener, at 21 fællesskaber med 98 kommuner og en autonom gruppe som almen praksis skulle være bedre til at sikre ens tilbud landet over end fem regioner.