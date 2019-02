Styrket indsats mod pædofilidømte for ofrenes skyld

Pædofildømte: I mandags viste DR en dokumentar, der i den grad har sat sit aftryk hos mig. Dokumentaren viser på skrækkeligste vis, hvordan en pædofil har begået modbydelige og gentagne seksuelle overgreb over en årrække mod sagesløse børn og har efterladt ofrene med dybe ar på sjælen, der måske aldrig forsvinder. Hvis det forfærdelige sker, at et barn bliver udsat for et seksuelt overgreb, skal vi som samfund stå klar til at hjælpe barnet. Samtidig skal vi sikre, at gerningsmanden får en hård og konsekvent straf og ikke begår nye overgreb. Vi skylder vores børn og unge at tage alle midler i brug for at forhindre, at dømte pædofile begår nye overgreb.

Regeringen har allerede afskaffet forældelsesfristen i misbrugssager. Men jeg mener slet ikke, at vi er i mål endnu. Derfor vil jeg styrke indsatsen mod pædofilidømte markant med en række nye initiativer. Med initiativerne vil regeringen sikre, at flere pædofilidømte fremover får et tidsubegrænset forbud mod at få besøg af og tage kontakt til børn. Rækkevidden af et forbud skal også udvides, så hvis en person eksempelvis er dømt for blufærdighedskrænkelse i en svømmehal, så skal personen fremover også kunne få et forbud mod at opholde sig i andre svømmehaller. Myndighederne skal også endnu mere på banen og øge deres tilsyn med pædofilidømte for at forhindre, at børn bliver ofre for nye overgreb. Politiet skal fremover fortage uanmeldte tilsyn hos dømte pædofile, der har et forbud, for at sikre, at de overholder forbuddet og ikke har samvær eller kontakt med børn, som kan føre til nye overgreb.

Jeg bilder mig ikke ind, at tiltagene løser alt. DR's dokumentar er netop et billede på, hvor svært det kan være at få myndighedernes indsats til at spille sammen i kampen mod grufulde overgreb på børn. Men for mig er det ingen undskyldning; vi skal stadig gøre alt hvad vi kan for at sikre, at gentagne seksuelle overgreb mod børn ikke finder sted. Ét overgreb mod et barn er ét for meget - derfor ændrer vi nu reglerne, så vi bedre kan gribe ind i tide og forhindre, at tidligere dømte begår overgreb igen.