Stresspanelets forslag er en hån mod alle med stress

På kant: Regeringen har nedsat et panel, der skal komme med forslag til, hvordan vi bekæmper stress. Det lyder umiddelbart som en god idé, for stress kan være invaliderende, og sygdommen har store samfundsøkonomiske konsekvenser.

Men nu er panelets første forslag offentliggjort: Nedlæg forældreintra og genindfør kontaktbogen.

Det er så tosset, at det næsten er sjovt. De mennesker, der sidder i panelet, er ikke eksperter i stress, og de har ikke inddraget den forskning, der findes. Med andre ord er forslaget grebet ud af den blå luft. Intet tyder på, at forældeintra er en væsentlig kilde til stress, og det er højest usandsynligt, at en lukning vil have nogen effekt overhovedet.

Tværtimod kunne man mene. For hvis forældreintra lukker, skal læreren nu sidde og skrive den samme besked i syvogtyve kontaktbøger og finde sig i opkald og beskeder på sin private telefon. Det bliver læreren ikke mindre presset af.

Man kan grine, men man kan også græde. Forslaget er en hån mod alle dem, der lider af stress, og alle dem, der hver dag arbejder seriøst med forebyggelse og behandling. Og mere generelt er det en ubehagelig tanke, at regeringsnedsatte "ekspertgrupper" fremsætter forslag, der ikke er forankret i viden. For hvis vi som samfund skal løse de store udfordringer, vi står over for, har vi brug for klogskab, ikke uvidenhed. Det siger sig selv.