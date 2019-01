Stop centralisterne monumentale misfostre i sundhedsvæsenet

Sundhed: Fælles IT er limen mellem sundhedssystemerne, skriver Morten Elbæk Petersen, direktør for Sundhed.dk i avisen forleden. Men sådan er det bare ikke ude i virkeligheden. De ansvarlige bygger slotte og katedraler over sig selv for andres penge.

Morten Elbæk Petersens lim, Sundhed.dk, skulle fungere som sådan mellem hospitaler, laboratorier, speciallæger, almen praksis, regioner og kommuner og os borgere, men sådan fungerer systemet ikke - til oplysning for regeringen, regionerne, Anni Matthiesen og Morten Elbæk Petersen. Ikke engang her i Region Syddanmark. Der mangler eksempelvis en stor mængde af mine laboratoriedata, specielt mellem 2013 og 2016. Ifølge Centralaboratoriet, Sønderborg Sygehus, skulle disse data uden mangler være tilgængelige på Sundhed.dk. Der falder tilsyneladende data ud under overførslen fra Laboratoriets system til Sundhed.dk. Vi kan som borgere, brugere og patienter altså ikke stole på noget. Heldigvis findes disse data hos min egen læge i hans system, men jeg kan ikke selv følge op og direkte kontrollere noget med et mangelfuldt Sundhed.dk, for jeg har ikke adgang til de andres systemer.

Har Anni Matthiesen så ikke ret? Nej, egentlig ikke. Mens Sundhedsplatformen var i støbeskeen, fortalte en ledende medarbejder fra Oracle mig under en konference, at de sagtens kunne få alle systemerne i Danmarks sundhedsvæsen til at fungere upåklageligt sammen. Problemet var ifølge ham det, der sad mellem ørene på beslutningstagerne.

Men Anni Matthiesen bør nu ikke droppe bekymringen, men holde blikket stift rettet på limen. Ét fælles IT-system i sundhedsvæsenet er en helt unødvendig luksus. Den igangværende centralisering af sundhedsvæsenet, som diverse chefer i centraladministration og i Venstre har gang i, har direkte kurs mod et lignende sammenbrud som i SKAT med kvalitets- og milliardtab til følge. Borgerne vil igen sidde værge- og forsvarsløse.

Vi havde et relativt velfungerende sundhedsvæsen i det mindste her i Syddanmark før centralisterne (DJØF'erne) fik overtalt vore folkevalgte politikere til at hoste op med milliarder til monumentbyggerier, supersygehusene, forkromede amerikanske IT-systemer etc. Centraliseringen er imod alt, hvad vi ellers ved om nærhed og kvalitet. Se blot på, hvad nærheden betyder for kvalitet i skolesystemet.