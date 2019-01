Staten og kommunerne må på banen for at sikre sundheden bedre

For: Regeringens udspil til en ny sundhedsreform er en nødvendighed for, at vi kan komme videre med vores sundhedsvæsen.

Sagen i al sin enkelhed er, at Christiansborg og landets 98 kommuner skal på banen. Det skal være slut med, at regionsrådene skal være det politiske bolværk, der tager de upopulære beslutninger på vegne af stat og kommuner. Regionerne har fra start været ment som midlertidige.

I Dansk Folkeparti ser vi med positive øjne på en ny sundhedsstruktur, der rykker ansvaret tættere på borgerne og på Christiansborg. At fjerne regionsrådene fjerner ikke demokratiet. Tværtimod vil folkevalgte på Christiansborg og i byrådene skulle til at tage ansvar til gavn for borgere og patienter.

Vi får ikke nødvendigvis et sundhedsvæsen, der bliver billigere, for her er målet nået. Evindelige besparelser har medført en storstilet centralisering af vores specialer langt fra patienterne. Man skal være stærk og kende sin sygdomshistorie for at klare sig helskindet igennem et kompliceret sygdomsforløb. De 21 sundhedsfællesskaber cementerer vores akutsygehuse, så de nu ligger fast. Vores store universitetshospitaler bør blive omdrejningspunktet og være medansvarlige for, at de enkelte sygehusenheder har den rette bemanding eventuelt ved hjælp af delestillinger mellem universitetshospital og sygehusene.

Der ligger masser af potentiale i kommunerne. Får man ansvaret, vil vi se en storstilet konkurrence mellem kommunerne for, hvem der klarer sig bedst i forebyggelse og god efterbehandling. Meget af det foreslåede er allerede i gang, men mangler udbredelsesmuligheder. Fem regioner opfinder den dybe tallerken. Vi er et lille land med alt for store forskelle på adgang til vores sundhedsvæsen. Kommunerne kan og skal leve op til kvalitetsstandarder, så behandlinger kan rykke tættere på igen. Indlæggelser skal undgås. Kontroller og ambulante besøg skal hovedsageligt foregå i de lokale sundhedshuse eller i eget hjem. Regeringen barsler med 2000 flere sygeplejersker og 320 flere almenpraktiserende læger på sigt. Det er simpelthen nødvendigt - også med flere tiltag, så vi kan få flere psykiatere, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

Presset på vores sundhedsvæsen er enormt allerede nu. Det skal være slut med at give regionsrådene skylden for manglende behandlinger og pleje. Nu må stat og kommune med vores folkevalgte politikere på banen. Slut med den såkaldte Bermudatrekant eller abespil, hvor patienten hver gang bliver taberen. Nu skal der forhandles og justeres, så vi kan få verdens bedste sundhedsvæsen tilbage. De regeringsanvarlige skal tættere på borgerne, derfor foreslår jeg som justering af udspillet, at mindst et lokalt valgt folketingsmedlem skal sidde med om bordet i hver af de 21 sundhedsfællesskaber sammen med borgmestre og udvalgsformænd. Hermed sikres om loves intentioner kan udføres i praksis eller de skal justeres i forhold til verden udenfor Christiansborg.

Det er da demokrati.