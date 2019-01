Solcelleejerne har fortsat en attraktiv ordning

Solceller: Oven på en ellers solrig sommer sidste år, hvor solenergi i vores elproduktion slog alle rekorder, kan jeg konstatere, at en del private solcelleejere igen stiller sig utilfredse med en ny afregningsform for deres elproduktion. Jeg beskyldes tilmed af nogle for løftebrud. Det er jeg ærgerlig over - og jeg føler, at jeg er nødt til præcisere nogle fakta omkring den nye såkaldte flexafregning.

Lad mig først understrege, at jeg godt kan forstå, at de små private elproducenter er ærgerlige over, at de nu skal til at betale lidt mere for deres el end tidligere. Landskatteretten afgjorde i 2016, at en årsnettoafregning af momsen på elindkøbet for de private solcelleejere ikke kan fortsætte. Det kan jeg, hvor end jeg gerne ville, ikke gøre noget ved som minister. Her vil jeg gøre opmærksom på, at det, der i sin tid blev lovet solcelleejerne, var en årsnettoafregning af PSO og elafgift. Det løfte står fortsat ved magt. Dernæst er det vigtigt at forstå, at flexafregning er en vigtig etape på vejen mod fremtidens mere fleksible brug af el, som vil gavne elforbrugere og den grønne omstilling. Det kan være ved, at tørretumbleren, vaskemaskinen varmepumpen og elbilen automatisk kører eller oplader på de tidspunkter, hvor der er gang i vindmøllerne, eller solen skinner. Den udvikling vil også solcelleejere kunne drage fordel af ved at placere så stor en del af forbruget som muligt på tidspunkter, hvor prisen er lav.

Lad mig endelig understrege, at det fortsat er en attraktiv ordning for solcelleejerne, når de overgår til flexafregning. Efter indførslen af flexafregning vil de private årsnettoafregnede solcelleejere i gennemsnit fortsat have en økonomisk fordel på godt 7.200 kr. om året i forhold til andre elforbrugere. Den nye ordning mindsker solcelleejernes fordel med mellem 200-500 kr. om året. Eller godt 50 øre til 1,50 kr. om dagen i gennemsnit.